Yang Shuang-zi hace historia al ganar el Booker International con su novela 'Taiwan travelogue' en chino mandarín

Una novela taiwanesa escrita por Yang Shuang-zi, 'Taiwan travelogue', ha sido premiada este martes con el prestigioso Booker International, que por primera vez en su historia reconoce a una obra originalmente escrita en chino mandarín.

La novela, escrita en 2020 y traducida al inglés por Lin King (aún no cuenta con traducción en español), era una apuesta segura, puesto que en 2024 ganó en Estados Unidos el Premio Nacional de literatura traducida en ese país.

'Taiwan travelogue' es la historia de una novelista japonesa "con un apetito monstruoso" que viaja a Taiwán (invadida por Japón) en 1938 y contrata a una intérprete (Chizuru) que la guía por la isla a través sobre todo de su gastronomía, pero Chizuru guarda un secreto que solo se descubrirá después de una dolorosa separación entre ambas.

No es casual que la trama involucre a una japonesa, ya que la novelista premiada, de 41 años y declarada 'queer', es una 'fan' confesa de la cultura manga y de los videojuegos, para los que ha creado varios guiones.

El Booker ha presentado la novela como un esfuerzo de "rescatar perdidas historias coloniales que desvelan hábilmente cómo las dinámicas de poder modulan nuestras relaciones más íntimas".

En esta 11.ª edición del Booker International, la novela taiwanesa se enfrentaba a cinco sólidas competidoras, todas ellas salvo una excepción escritas por mujeres, y publicadas originalmente en alemán, francés, portugués y búlgaro.

Entre las competidoras se encontraba la novela 'Así en la tierra como debajo de la tierra' de la brasileña Ana Paula Maia, publicada en 2017, un relato en una colonia penal remota de Brasil, donde se difuminan los límites entre justicia y crueldad.

El Booker International tiene la particularidad de que reparte el premio entre el autor y el traductor a partes iguales: cada uno de ellos (ellas en esta edición) se lleva 25.000 libras (29.000 euros). Las finalistas se reparten entre autor y traductor 5.000 libras (5.800 euros).

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El premio ha supuesto para algunas de las novelas un trampolín innegable para la fama, como fue el caso de 'La vegetariana' de la coreana Han Kang, que lo ganó en su primera edición de 2016.