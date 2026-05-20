Así suena la versión en catalán de La Perla de Rosalía, cantada por Sara Roy

La cantante de Manresa Sara Roy ha versionado la canción 'La Perla' de Rosalía en catalán en dos vídeos que empiezan a hacerse virales en las redes sociales. Mientras la artista de Sant Esteve Sesrovires está inmersa en su gira Lux Tour (que hace un mes pasó por Palau Sant Jordi), la artista del Bages Sara Roy le ha rendido homenaje en su lengua. La primera parte del tema la publicó el 10 de mayo y ya acumula más de 15.000 "me gusta" en Instagram y 23.000 reproducciones en TikTok. La segunda llegó el lunes.

Este no es el primer 'cover' en lengua catalana que comparte: en sus cuentas de TikTok e Instagram se pueden encontrar varias versiones de cantantes muy diferentes, como Aitana, Karol G, Sabrina Carpenter o incluso Oasis.

La adaptación que Roy ha hecho ahora de 'La Perla' se mantiene fiel a la versión original de Rosalía. La interpreta únicamente con su voz y una guitarra acústica, un elemento que suele acompañar a la artista del Bages en su contenido en plataformas digitales.

«Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad», comienza la adaptación de Roy, que en algunos puntos cambia algunas expresiones de Rosalía para evitar el uso de castellanismos. Por ejemplo, cuando la artista de Sant Esteve Sesrovires canta: «Él es el centro del mundo y ya después ¿lo demás qué más dará?», Roy lo traduce como: «Él es el centro del mundo y el resto le da igual». Siempre, eso sí, manteniendo en todo momento el ritmo y la musicalidad de la canción original.

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Roy, pareja también del cantante Miki Núñez, lleva más de 10 años dedicada a la música, con una carrera que despegó gracias al programa Factor X, de Telecinco, en el que participó en 2018 con el grupo Noah y bajo la tutela de Laura Pausini. Ha publicado dos álbumes, A(MAR) (2021) y ALTER EGO (2024), y su última canción, 'El balcó amb geranis', llegó a las plataformas el mes pasado.