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Arte

La primera obra que Botero vendió por dos paquetes de tabaco, a subasta en Bogotá

La venta incluirá más de 120 piezas de arte moderno y contemporáneo colombiano y latinoamericano

Presentación en el Palau Martorell de la exposición Fernando Botero: un maestro universal

Presentación en el Palau Martorell de la exposición Fernando Botero: un maestro universal / Manu Mitru

EFE

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Bogotá
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Una subasta de arte en Bogotá ofrecerá 'La Plegaria' (1949), la primera obra que Fernando Botero vendió en su carrera artística a cambio de dos paquetes de cigarrillos, dentro de una colección de más de 120 piezas de arte moderno y contemporáneo colombiano y latinoamericano.

La acuarela sobre papel, realizada cuando Botero apenas comenzaba su trayectoria, será subastada el próximo 21 de mayo en Bogotá Auctions junto a las de otra decena de artistas como Alejandro Obregón, Débora Arango, Beatriz González, Darío Morales y Ana Mercedes Hoyos.

'La Plegaria' retrata a varios campesinos en actitud de miedo y recogimiento: un anciano reza con los ojos cerrados mientras detrás de él una mujer protege a un niño y mira al cielo con expresión de terror, explica un comunicado de la casa de subastas.

El cuadro fue pintado apenas un año después del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, y el artista lo intercambió por dos paquetes de cigarrillos con Efrén Ossa, conocido por ser pionero del derecho de seguros en Colombia.

También de Botero se subastará el óleo sobre lienzo 'Niña con flores' (1960), una pieza de su "período neofigurativo" en el que hizo la transición hacia las figuras humanas y bodegones desproporcionados.

En el evento se subastarán obras de otros artistas colombianos del siglo XX como las representaciones de peces de Alejandro Obregón, las acuarelas de Débora Arango, los dibujos de Darío Morales y de Beatriz González, quien falleció en enero de este año, y una pieza geométrica de Fanny Sanín proveniente de una colección institucional bancaria.

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La selección incluye además esculturas, paisajes y dibujos de artistas como Luis Caballero, Óscar Muñoz, Ana Mercedes Hoyos y Nadín Ospina.

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