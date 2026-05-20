El humor toma una Feria del Libro marcada por la visita del Papa: Ignatius Farray, Eva Hache y Pantomima Full, sus protagonistas

¿De qué nos reímos? Esta la pregunta que la Feria de Libro de Madrid plantea en su 85ª edición a los lectores. Es difícil responderla: la risa es tan subjetiva que cada uno tiene la suya. Pero la cita, como siempre, a través de sus autores, tratará de responderla del 29 de mayo al 14 de junio. El humor será el hilo conductor de una programación que pondrá a dialogar a la comedia, la música, la ilustración, el podcast... Y, para ello, tal y como ha desvelado Eva Orúe, su directora, contará con nombres de altura: Rodrigo Cortés, Ignatius Farray, Eva Hache, Bob Pop y Pantomima Full, entre otros.

La Feria, que contará con 366 casetas en 2026, una más que en el año anterior, reunirá a autores, artistas y pensadores que han hecho de la ironía y la sátira una manera de leer el mundo. Entre los nombres internacionales destacan Jonathan Coe y David Safier. Ahora bien, la lista es larga... y para todos los gustos: Kevin Johansen, Camila Sosa, Eva Soriano, Giuseppe Caputo, Beatriz Serrano, Joaquín Reyes, Leila Guerriero, Jon Bilbao, Rodrigo Fresán... El objetivo es reunir a quienes han utilizado la risa como forma de lucidez.

Cartel de la 85ª Feria del Libro de Madrid que ha firmado Miguel Pang. / CEDIDA

"Confiamos en que este año no nos cierren por las inclemencias meteorológicas, pero aceptamos la situación. Queremos seguir en el Retiro. Si pasa, contaremos con el apoyo de la Casa Árabe para salvar alguna actividad", ha explicado Orúe. No obstante, asegura: "El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de relajar los protocolos". La cita, además, coincide con la visita del Papa León XIV a Madrid, un evento que no debería afectar a su desarrollo. "No hemos cambiado nada del programa. Haremos todo lo posible para que la experiencia no se vea afectada".

El paseo de Fernán Núñez del Retiro repleto de gente durante la Feria del Libro de Madrid. / ALBA VIGARAY

Durante 17 días, se organizarán encuentros en los que se profundizará en la idea del humor: La irreverencia se dibuja (31 de mayo a las 19:30) con Matiena y Raquel Gu; Instrucciones para contar un chiste (1 de junio a las 19:30), con Iggy Rubín y Elena Beltrán; Una amistad ilustre (4 de junio a las 19:30) con Liniers y Alberto Montt; La escritura, una justicia a mano propio (13 de junio a las 18:00) con Ariana Harwicz y Sheena Patel... Todos tendrán lugar en el pabellón CaixaBank.

Universo de podcasts

La Feria también mantendrá su apuesta por los formatos sonoros y escénicos. Podcasts como Ni tan bien (5 de junio a las 19:30) Pena y Pánico (11 de junio a las 18:30), ¿Te quedas a leer? (31 de mayo a las 13:30), Las Fabuladoras (11 de junio a las 20:00) y La trastienda de Pérgamo (7 de junio a las 13:30) formarán parte de una programación que amplía la experiencia literaria más allá de la presentación tradicional de libros. "Es un acontecimiento social. Hay familias que vuelven cada año a la misma caseta. Comprar un libro aquí no es lo mismo que hacerlo en otro sitio. Las firmas tienen un poder simbólico. Los autores dejan de ser un tuit para convertirse en alguien que comparte su intimidad con el lector. El libro ya no es sólo una historia, sino un recuerdo personal", ha subrayado Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento.

366 casetas conforman la Feria del Libro de Madrid en 2026. / EFE

La dimensión iberoamericana ocupará otro de los centros de esta edición. El Pabellón Iberoamericano y las alianzas con proyectos como Centroamérica Cuenta (30 de mayo a las 13:00), Festival JA. (31 de mayo a las 12:00), KM América (31 de mayo a las 13:00), Festival Suigeneris (12 de junio a las 20:00) y el Festival de Málaga (14 de junio a las 12:30) permitirán abordar las afinidades y diferencias del humor a ambos lados del Atlántico. La lengua compartida, plantea la Feria, no siempre implica una misma manera de entender la risa.

Premio Lealtad y homenajes

La memoria cultural también tendrá un lugar relevante. En esta ocasión, se rendirá homenaje a Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra y Rafael Azcona, además de dedicar una atención especial a La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole convertida en clásico contemporáneo de la sátira. El Premio Lealtad 2026, por su parte, recaerá en el diseñador e ilustrador Pep Carrió, reconocido por su contribución a la identidad gráfica de la Feria. Su vínculo con la institución se remonta, entre otros trabajos, al cartel de 2007 y a distintos proyectos de señalética e imagen visual. La entrega tendrá lugar el 29 de mayo en el Pabellón CaixaBank.

Rodrigo Cortés, Ignatius Farray, Eva Hache y Bop Pop, entre los protagonistas de la Feria del Libro de Madrid. / EUROPA PRESS

Asimismo, en la biblioteca municipal Eugenio Trías se llevarán a cabo diferentes talleres y clubes de lectura que atraerán a audiencias muy diferentes entre sí. También habrá espacio para los cuentacuentos, teatros y encuentros orientados a los más pequeños. Y el resto de actividades se desplegarán en más de una decena de escenarios: el pabellón CaixaBank, el pabellón Iberoamericano, el pabellón Europa, Casa América, el Teatro Casa de Vacas... Indómitas, el espacio dedicado a proyectos editoriales y libreros vinculados a la autoedición, la poesía, el pensamiento crítico y las prácticas gráficas, también regresa. La iniciativa reunirá a medio centenar de propuestas independientes procedentes de distintos puntos de España y América Latina.