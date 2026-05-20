Mercado del arte
El 'Arlequín' de Picasso se vende por 42,6 millones de dólares en Nueva York
La obra cubista del pintor malagueño fue una de las piezas más destacadas de la subasta de arte moderno de Sotheby's
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La casa de subastas Sotheby's ha vendido en Nueva York la obra Arlequín (Busto) (1909), de Pablo Picasso, por 42,6 millones de dólares, unos 40 millones de euros, en el marco de una subasta de arte moderno que alcanzó un volumen total cercano a los 304 millones de dólares, según informa 'Artnet'.
La obra, que protagonizó una subasta fallida hace casi veinte años, ha sido la más destacada de la puja y estaba estimada en unos 40 millones de dólares, por lo que cumplió con las expectativas.
'Arlequín' fue realizada dos años después de que el artista malagueño completara Les Demoiselles d'Avignon. La pintura retrata a un arlequín con la barbilla apoyada en una mano, dibujado con formas geométricas de colores grises, ámbares y verdes.
Matisse lideró la subasta
La pieza cubista de Picasso se situó entre los lotes más destacados de la noche en Sotheby's, aunque el récord de la jornada correspondió a La Chaise Lorraine, de Henri Matisse, adjudicada por 48,4 millones de dólares, casi el doble de su estimación inicial.
Entre las obras más relevantes también figuró La Moisson en Provence (1888), de Vincent van Gogh, vendida por 29,4 millones de dólares.
Según el medio citado, Sotheby's ha detectado una fuerte participación de compradores asiáticos en las pujas de artistas como Mark Rothko, Marc Chagall o Paul Klee.
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