Solicitantes de asilo y extranjeros extutelados con papeles en trámite podrán optar al Bono Cultural

Jóvenes solicitantes de asilo o acogidos a protección temporal así como extranjeros extutelados que se encuentren tramitando su permiso de residencia podrán optar este año al Bono Cultural Joven que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El bono seguirá contando con una cuantía máxima de 400 euros por beneficiario y estará destinada a personas que cumplan 18 años durante el año de la convocatoria.

"Cuatro años después el Gobierno considera que esta herramienta ha demostrado plenamente que es útil y ahora se amplía y refuerza el alcance social de la medida, puesto que también podrán ser beneficiarios los solicitantes de asilo o las personas acogidas a protección temporal, así como extranjeros extutelados en trámites de obtener su permiso de residencia", ha avanzado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Saiz ha recordado que el bono cultural nació como respuesta a la pandemia del Covid y "se ha consolidado en los últimos años como una de las políticas culturales más reconocidas y que más valora la juventud".

Por su parte, el Ministro de Cultura se ha referido en la rueda de prensa a "un nuevo bono cultural" al incluir "cambios profundos importantes" para conseguir un mayor alcance de la medida y convertirla no solo en un bien de consumo "sino en un derecho fundamental".

Así, el Ministerio de Cultura pretende que la medida que ya solicitan un 70% de los jóvenes que tienen derecho se extienda a "un 80 o un 90%". Para ello, el departamento de Urtasun tiene previsto contactar con entidades del tercer sector para que "todos los jóvenes", independenciente de su estracto social lo soliciten.

"Vamos a realizar acuerdos con entidades del tercer sector para que nos permitan que todos los jóvenes, independientemente de su origen, de su entorno puedan acceder al bono cultural y dar ese pequeño salto del 70% al 80 o el 90% de uso", ha argumentado Urtasun quien ha destacado la importancia de "garantizar la igualdad de oportunidades a través de la cultura".

El otro objetivo de los cambios introducidos en el bono cultural es hacer que "pase de ser un elemento de consumo, a un derecho fundamental en el cual la creación también puede estar presente", según Urtasun.

"Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo, uno podía ir al cine, a comprarse un videojuego o un libro, pero ahora podrá utilizarse para la creación cultural y si uno quiere usarlo para aprender a tocar la guitarra pueda hacerlo", ha argumentado el titular de Cultura. Para el titular de Cultura "hay muchos jóvenes que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una o un teclado y ahora también van a poder hacerlo o ir a un taller de literatura".

EL 70% LO SOLICITÓ EN 2025 Y EL 99,7% LO HACE CORRECTAMENTE

El ministro ha celebrado el "éxito" que supone que 366.000 jóvenes hayan solicitadao el bono en 2025, que representan un 70% del público objetivo. "Es un porcentaje altísimo, un gran éxito porque demuestra que los jóvenes disfrutan de la cultura, quieren participar de la vida cultural de nuestro país", ha indicado el ministro quien ha rechazado las campañas denunciando el uso fraudulento del programa y que ha restringido a un 0,3% de su uso efectivo.

"El 99,7% del uso del bono cultural se hace de forma correcta y lo digo por desmontar algunos bulos que a veces circulan por las redes, nuestros jóvenes usan masivamente el bono cultural, lo usan bien y es una medida que funciona", ha añadido Urtasun.

A partir de la edición de 2026, las personas que soliciten el Bono Cultural Joven podrán elegir entre dos modalidades. Una modalidad en la que los 400 euros de ayuda se destinen a una sola categoría: cursos y talleres de contenido cultural en modalidad presencial y en línea; instrumentos musicales y medios de creación y material artístico, hasta un máximo de 400 euros.

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En la segunda modalidad la que la ayuda se reparte en Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros); productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros) y consumo digital o en línea (hasta 100 euros).