Murray Bartlett, del Emmy por 'The White Lotus' a 'Satisfacción garantizada: "Construyo personajes como los pájaros hacen sus nidos"

Tras una larga temporada en los culebrones (incluyendo más de 250 episodios de 'Guiding light'), el australiano Murray Bartlett (Sydney, 1971) saltó al terreno de prestigio de HBO con 'Looking', aquella bellísima serie dirigida por Andrew Haigh antes de cumbres cinematográficas como '45 años' y 'Desconocidos'. Pero la gente empezó a pararle la calle, sobre todo, gracias a su papel de gerente ansioso de 'The White Lotus', recompensado con un merecido Emmy. También ha estado nominado a estos premios por su trabajo en 'Bienvenidos a Chippendales' y 'The last of us', y debería estarlo por su nueva demostración de inteligencia en 'Satisfacción garantizada' (Apple TV, desde el miércoles, día 20), comedia negra de suspense con Tatiana Maslany como una mujer recién divorciada que se mete en un lío de chantaje y asesinato en plena lucha por la custodia de su hija.

¿Cómo hablamos sobre su personaje de 'Satisfacción garantizada' sin arruinar la experiencia a quienes aún no han visto la serie?

Buena pregunta. Como con todo esta serie, lo que vemos no es lo que parece. Al principio vemos uno de sus aspectos o de sus posibles aspectos, pero a medida que la acción avanza, empiezan a venir los giros locos y a revelarse cosas realmente inesperadas.

Lo podemos dejar en "camaleón", si quiere.

Según la situación en que se encuentre y la persona a la que tiene delante, cobra una forma u otra. La mejor recomendación que puedo dar es esperar lo inesperado, no solo con mi personaje sino con toda la serie. Y eso es lo que la hace interesante. Te mantiene alerta en todo momento, no deja de cambiar, de evolucionar.

¿Cómo es su método más habitual a la hora de preparar un personaje? ¿Y trabajar en este fue como prepararse para varios?

Una de mis partes favoritas es esa, el principio de todo, cuando lo que hago es bucear en el personaje y hacer como los pájaros que reúnen cosas para construir sus nidos. Cojo cosas de todas partes: busco piezas musicales, rebusco en mi memoria cinéfila, pienso en gente que he conocido… Aquí mi personaje es, bastante claramente, un sociópata, así que quise saber más sobre el tema y encontré un libro increíble llamado 'Sociópata: unas memorias', de Patric Gagne [psicóloga que investigó su propio trastorno de la personalidad antisocial]. Me ayudó mucho a entender cómo actúa una persona así. Cómo se ve a sí misma desde dentro.

Es fácil hacer un retrato demasiado simple.

Cuando alguien hace la clase de cosas que él hace, es sencillo caer en la trampa de simplificar. No voy a revelar demasiado, pero es un personaje de una oscuridad innegable. Y, sin embargo, cuando haces de un personaje oscuro, no quieres hacer de, simplemente, un personaje oscuro. A través del libro aprendí, por ejemplo, que una persona sociópata puede sentir solo dos o tres cosas. Ella sentía felicidad o rabia, pero nada más aparte de eso.

¿Cómo fue compartir proyecto con la gran Tatiana Maslany? ¿Hay algún papel suyo que haya admirado especialmente? ¿Quizá uno de los ¡17! clones a los que interpretó en 'Orphan black'?

Oh, Dios mío. Es que es una actriz increíble, ¿verdad? Aquella serie me voló la cabeza por completo. La manera que tenía Tatiana de dar giros y cambiar de esa manera. En 'Satisfacción garantizada' derrocha intensidad natural. Es una actriz que se vuelca por completo en lo que hace. Sabe combinar muy bien lo cómico y lo oscuro y dejar que ambos lados conversen. No tuvimos demasiadas escenas juntos. Mi personaje está en su propia burbuja casi todo el tiempo. Pero estaba contento sabiendo que estábamos en la misma serie y después he disfrutado mucho viendo algunos de los episodios.

Hablando de compañeros maravillosos, hace poco pude hablar con Nick Offerman y me comentó lo importante que había sido para su carrera el episodio de 'The last of us' que hicieron juntos. ¿Cómo recuerda usted esa experiencia? ¿Buscó maneras de ayudar a Offerman a mostrar ese lado vulnerable que hasta entonces no había exhibido en exceso?

Espero que le fuera de ayuda. Tuvimos una gran experiencia. Lo que nos unía era el amor que teníamos por ese episodio, por lo bien escrito que estaba. Nos propusimos la misión de hacer justicia al guion y nos ayudamos el uno al otro a hacer el mejor trabajo posible. Nick no había hecho un papel tan frágil hasta entonces, pero es perfectamente capaz de bordar esa clase de roles. Fue bonito superar juntos ese desafio. Pusimos mucho amor en ello y después, a cambio, lo recibimos. La respuesta fue desbordante. Aquel episodio llegó mucho a la gente, la afectó profundamente.

No puedo dejarle marchar sin preguntarle por el drama gay 'Looking', una de las series del siglo, en mi opinión. ¿Cómo fue formar parte de ella? Al principio encontró una respuesta algo tibia, pero, con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un título de culto.

Noticias relacionadas

Eso parece, sí. Es una de las mejores experiencias que he tenido y, desde luego, una realmente formativa para mí. Por entonces nunca había tenido un personaje tan importante en una serie. Todo el reparto era increíble. Teníamos como jefe a Andrew Haigh, que venía de dirigir 'Weekend', una de mis películas favoritas. A todos nos entusiasmaba la idea de trabajar con él. Si al principio no fue bien aceptada, quizá fue por los problemas a los que te enfrentas al retratar a una comunidad particular, en este caso, la comunidad gay o LGBTQ+. Como no había mucha representación, todo el mundo quería verse reflejado y que la serie cubriese todos los aspectos de la comunidad. Pero 'Looking' era, en cierto modo, nada más que una serie muy pequeña sobre un grupo de amigos. Episodios de media hora sobre estos personajes. Nunca se pretendió que fuera un retrato exhaustivo. Pusimos mucho amor en ella y nos sorprendieron algunas reacciones negativas, pero también es cierto que desde el principio nos llegaron buenos comentarios, sobre todo de países donde la gente no tiene la opción de vivir su vida con plena libertad.