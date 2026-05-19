Las librerías de Catalunya alertan de que descuentos ilegales y concursos públicos no especializados ponen en riesgo su supervivencia

Vender libros directamente en los centros educativos en las mismas condiciones que los libros de texto, aplicar descuentos superiores a los que establece la Ley del Libro o aceptar la participación de agentes comerciales ajenos al sector del libro en licitaciones pensadas específicamente para librerías son algunas de las malas prácticas, un par de ellas incluso ilegales, que el Gremi de Llibreters de Catalunya identifica, denuncia y confronta a través de la campaña 'Combat la distopia. Tria la llibreria'.

Se trata, según ha explicado este martes el presidente del gremio, Èric del Arco, de una hoja de ruta para reivindicar aquellos aspectos que hacen de las librerías "refugio de la bibliodiversidad y del acceso a la cultura" y deplorar, con la complicidad de todo el sector, todo aquello que pone en riesgo su futuro. "Es difícil encontrar gente más optimista y utópica que un librero, pero creemos que la supervivencia de las librerías tal y como las entendemos ahora mismo es complicada", ha resumido Aitor Martos, uno de los fundadores de la librería Sendak y miembro de la junta directiva del Gremi de Llibreters.

Entre los procesos que "erosionan" la viabilidad de las librerías y "laminan" la cadena del libro, el gremio destaca las compras públicas que dejan fuera la "mayoría" de librerías, los descuentos ilegales que "desvían" la compra de libros y la venta directa que se salta las librerías. "Estamos viendo que a las licitaciones para comprar fondos para las bibliotecas se presentan fondos de inversiones y ganan. Si fueran sillas no pasaría nada, pero España tiene una ley del libro que especifica claramente quiénes son los actores", ha ilustrado Del Arco. El malestar de los libreros viene de lejos: en 2023 ya consiguieron impugnar alguna adjudicación y denunciaron abiertamente que los concursos los ganaran siempre los mismos.

Las bibliotecas, defiende el gremio a través de 'Combat la distopia. Tria la llibreria', "han sido tradicionalmente grandes aliadas de las librerías y del sector del libro en general", por lo que "la compra de libros debería convertirse en una oportunidad más para estrechar los vínculos comunitarios de proximidad, visitando las librerías del municipio y trabajando conjuntamente para mantener un catálogo vivo".

La importancia de cómo comprar y vender

En este sentido, los libreros catalanes denuncian prácticas como la creación de concursos públicos no adaptados a la especificidad del sector que priorizan el precio "por encima de la profesionalidad", las licitaciones que favorecen la concentración de grandes grupos y "la exclusión sistemática de la mayoría de librerías". "Cómo se compran y venden los libros importa. Sin librerías perdemos un modelo cultural, perdemos la prescripción humana", ha valorado, también desde la junta directiva del gremio, Maite Cusó, de la librería Pebre Negre.

Presentación del plan de acción de los libreros catalanes contra las prácticas que ponen en riesgo el sector / Pau Gracià

En la misma línea, también se cuestionan prácticas habituales como la venta directa al público final con promociones exclusivas en la web; vender el libro de texto directamente en las escuelas o centros educativos al mismo precio que lo ofrecen en las librerías; comprar desde los colegios libros directamente a las editoriales o a plataformas como Amazon; o trabajar directamente con las editoriales saltándose el distribuidor.

Pese a que no existe cifra que mida el impacto económico de todas estas intromisiones en la caja de las librerías -"preferimos no saberlo, pero vamos a ponerle remedio", relativizan desde la entidad-, el Gremi de Llibreters sí que alerta de pérdidas irreparables si no se corrige el rumbo. "No queremos que las librerías acaben siendo un despacho de libros", ha señalado Fe Fernández, librera de L'Espolsada.

El ejemplo de Barcelona

No es casual, en este sentido, que el plan de acción impulsado por el gremio llegue poco después de que el Ayuntamiento de Barcelona presentara un ambicioso plan de apoyo a las librerías con partidas específicas para la compra de libros escolares a través del Consorci de Educació. "El plan del Ayuntamiento es una consecuencia de todos los diálogos que hemos tenido. En Barcelona se han dado cuenta de que hacía falta proteger las librerías, pero esto no ha llegado a toda Catalunya", ha dicho Del Arco.

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Tampoco es casual que la campaña de concienciación coincida con el cierre de Sant Jordi, justo cuando ya se han empezado a gestionar las devoluciones y las librerías tienen seis meses por delante, hasta la campaña de Navidad, para trabajar "en cosas externas". "Entre mayo y octubre volvemos a ser librerías de verdad que podemos trabajar en temas que nos importan", ha recalcado Martos. Del Arco, por su parte, recuerda que el tirón de Sant Jordi no es inagotable ni mucho menos infalible. La vida sigue el 24 de abril y hay recomendaciones que hacer y libros que vender. "Solo con eso no sobrevivimos. Luchamos cada día siendo agentes culturales", ha dicho.