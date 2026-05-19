Gatti, Buratto, Garanca y Berheim crean magia con Verdi

Fue un concierto histórico en muchos aspectos. Pocas veces confluyen tantas estrellas para interpretar una obra de la profundidad de la ‘Messa da Requiem’ de Giuseppe Verdi. Palau 100, la temporada grande del Palau de la Música Catalana –lleno hasta la bandera, claro–, consiguió el milagro al de reunir en torno a una orquesta de tanto prestigio como la Staatskapelle Dresden liderada por el gran Daniele Gatti, a grandes de la lírica internacional para revisar esta obra maestra. Eran Eleonora Buratto, Elīna Garanča y Benjamin Bernheim. Además, el proyecto planteaba una colaboración con el Orfeó Català –que dirige Xavier Puig–, el otro gran protagonista de la noche en un ‘papel’ al que Verdi le plantea retos complicadísimos que el coro catalán, matizado al máximo, resolvió con talento, precisa acción de conjunto y energía, características que tendrán que mantener en la interpretación que repetirán el jueves en el Auditorio Nacional de Madrid. Solistas y orquesta llevarán la obra, con otros coros, a Viena, Essen, París, Frankfurt, Hamburgo y Praga.

El Requiem de Verdi, en el Palau de la Música de Barcelona, el 19 de mayo de 2026 / Mario Wurzburger

Al público se le exigió puntualidad y silencio, no solo porque se trataba de una de las citas más importantes de la temporada musical de la ciudad, sino, además, porque este concierto se grababa y se retransmitía en directo por televisiones especializadas como Mezzo y Medici TV. Y la ocasión lo justificaba, porque la dirección de Gatti resultó tan enriquecedora como reveladora. Los contrastes líricos y dramáticos, las tintas cargadas, los efectos expresivos, todo estuvo presente en una lectura en la que el maestro, sin partitura, se preocupó de conseguir adecuados equilibrios entre orquesta, coro y solistas; hubo espectáculo y distribuyó trompetas en diferentes lugares del segundo piso para crear un efecto envolvente. Momentos como el “Salvame” del “Rex tremendae maiestatis” o el “Recordare” resultaron sublimes.

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¡Y qué solistas! La soprano italiana Eleonora Buratto demostró su espléndido estado vocal llegando a los agudos con seguridad y destreza, con dulzura y expresividad, con pianísimos cargados de armónicos: su “Liberame” fue electrizante. Sobrada de medios compareció la mezzo letona Elīna Garanča, de voz transparente, hermosa, aterciopelada, perfecta en sus solos y en los números de conjunto, marcándose un “Liber scriptus” emocionante. El tenor Benjamin Bernheim aportó un “Ingemisco” de manual, con un fraseo elegante, excelente dicción y proyección, mientras que el bajo Riccardo Zanellato, anunciado enfermo, controló su emisión sin problemas, sin mostrar incomodidades en los extremos de su registro.