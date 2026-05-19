La fundación del exprofesor del Conservatori del Liceu acusado de tocamientos cancela la próxima edición de su academia y festival de verano en Solsona

El Ayuntamiento de Solsona y la Fundació AIMS, fundada y presidida por el exprofesor de violonchelo del Conservatori del Liceu acusado de presuntos tocamientos y de enviar fotos desnudo a varias exalumnas, P. T., han acordado cancelar la próxima edición del festival y la academia de verano, que tenía previsto celebrarse el próximo mes de agosto, tras las información publicada por EL PERIÓDICO el pasado 12 de mayo. Según pudo saber hace unos días este diario, el profesorado ya había sido informado de la decisión de no seguir adelante este año con el curso estival, con un cuarto de siglo de trayectoria y celebrado en el Solsonès.

El Ayuntamiento de Solsona ha comunicado que la suspensión del festival, que tenía programados más de una treintena de conciertos, surge tras una "decisión adoptada de común acuerdo entre la Fundación AIMS y el Ayuntamiento de Solsona a raíz de las informaciones aparecidas recientemente en distintos medios de comunicación". "Ambas instituciones remarcan que esta decisión no debe afectar a la proyección ni al reconocimiento de Solsona, una ciudad históricamente asociada al dinamismo musical", informan desde la institución. Asimismo, remarcan que, "en el contexto actual", esta es la "decisión más adecuada para garantizar que una situación ajena a la actividad académica y artística no afecte a la trayectoria ni a los valores que han caracterizado a la Academia a lo largo de más de 24 años".

El ayuntamiento y la fundación remarcan que "la Academia y su festival han contribuido a proyectar Solsona internacionalmente como espacio de formación y excelencia musical, reuniendo a alumnado y profesorado de todo el mundo y acercando una oferta cultural de alto nivel al territorio". En este sentido, según comunican, la decisión adoptada respecto a la edición 2026 "se inscribe en la voluntad compartida de preservar este legado y los valores que han definido el proyecto a lo largo de su trayectoria".

La fundación cuenta con varias entidades colaboradoras que hacen posible la celebración del festival y los cursos de verano. Entre ellas, el ayuntamiento de la localidad en la que se celebra y el Departament de Cultura de la Generalitat, quien, a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), otorga subvenciones para que desarrollen sus actividades. "El Govern de la Generalitat condena de forma contundente cualquier tipo de agresión sexual, considerándolas una grave vulneración de los derechos humanos y una expresión de la violencia machista", indicaron a este diario fuentes de Cultura. Las mismas fuentes apuntaron que es la fundación, no ninguna persona, quien recibe estas subvenciones, y que se han cumplido sin problemas los objetivos de estas ayudas públicas.

EL PERIÓDICO publicó el pasado 12 de mayo que dos exalumnas del Conservatori del Liceu acusaban al exprofesor de violonchelo del centro P. T. de, presuntamente, haberles enviado fotos desnudo durante su relación académica y posteriormente. Además, una de ellas y otra tercera exestudiante acusaban al exdocente de haberles realizado supuestos tocamientos en el cuerpo en el aula y de haber intentado besarlas en el coche del profesor hace aproximadamente una década.

Este diario se puso en contacto con el exdocente antes de publicar la información. El violonchelista respondió que se encontraba "sumamente sorprendido y triste" ante estas informaciones. "Es la primera vez que me llega una información de la existencia de acusaciones contra mí. Fui profesor del conservatorio entre 1987 y 2025. Llevo un curso retirado del conservatorio. Las acusaciones que menciona, no me fueron comunicadas ni en el curso actual ni en anteriores cursos por parte de los responsables del conservatorio ni tampoco por parte del alumnado", aseguró.

Un día después de la publicación del artículo, el exprofesor de violonchelo, que figuraba como concejal de un pequeño municipio del Solsonès, gobernado por la marca municipal de Junts, decidió "apartarse temporalmente de las responsabilidades que ostenta en la corporación municipal, con el objetivo de facilitar la aclaración de los hechos", según informó el ayuntamiento a este diario.