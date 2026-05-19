Concierto de Bad Bunny en Barcelona: párking, transporte, horarios y accesos para el Estadi Olímpic

Barcelona ya calienta motores para uno de los eventos musicales más multitudinarios del año. Bad Bunny aterriza este fin de semana en el Estadi Olímpic Lluís Companys con dos conciertos de su gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', previstos para los días 22 y 23 de mayo. El tour en España también pasará posteriormente por Madrid con varias fechas en el Riyadh Air Metropolitano desde finales de mayo hasta principios de junio.

Horarios del concierto

Las puertas del Estadi Olímpic varias horas antes del inicio del 'show', según el tipo de entrada adquirida, y el concierto está previsto que empiece a las 20:00 horas.

Cómo llegar en transporte público

La opción más recomendada para asistir al concierto es el transporte público. El Estadi Olímpic estará conectado con varias líneas de metro, autobús y funicular. La plaza Espanya conecta con las líneas L1 y L3 de metro, así como los ferrocarriles.

Asimismo, también se pueden utilizar los buses 55 y 125 o las líneas 13 y 23 -aunque solo circulan en días laborables-.

También se puede llegar desde Paral·lel, que conecta con la L2 y L3 de metro, mediante el bus supletorio que sustituye el recorrido del Funicular de Montjuïc y andar durante unos diez minutos. Además, se puede llegar desde la Zona Franca, bien con un trayecto de 20 minutos a pie, o bien tomando la línea 13 de bus.

Desde la plaza Espanya, muchos asistentes optarán por subir caminando o mediante las escaleras mecánicas habilitadas hacia el Anillo Olímpico. Además, TMB pone a disposición de los fans diferentes buses lanzaderas para subir hasta el estadio.

Accesos al Estadi Olímpic

La organización recomienda acudir con suficiente antelación para evitar colas en los controles de seguridad y en los accesos al recinto. Además, el entorno del estadio tendrá restricciones de tráfico durante las horas previas y posteriores al concierto.

Además, los asistentes de menos de 16 años deberán entrar acompañados por un adulto responsable y presentar la autorización correspondiente firmada por la madre, el padre o el tutor legal.

Párking y coche privado

En esta ocasión, únicamente podrán acceder a Montjuïc los vehículos particulares que hayan adquirido previamente una plaza de estacionamiento en alguno de los tres párkings de pago que habilitará el Estadi, que estarán abiertos desde las 11 de la mañana.

Aparcamiento A (calle Pierre de Coubertin)

Aparcamiento B (Aparcamiento Sot del Migdia)

Aparcamiento C (calle Doctor Font i Quer núm. 6)

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Para acceder al entorno del Estadi Olímpic será imprescindible presentar el ticket de aparcamiento reservado a través de Ticketmaster, impreso en papel, en los puntos de control, y dejarlo visible en el interior del vehículo durante el estacionamiento.