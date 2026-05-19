100 años de los nenúfares 'borrosos' de Monet: CaixaForum explora el arte del desenfoque con 77 obras

“Debemos hacer un paso al lado y aprender a mirar de nuevo”; con estas palabras resume la directora del Musée de l’Orangerie, Claire Bernardi, el foco de la nueva exposición temporal del CaixaForum, ‘Desenfocado. Otra Visión del Arte’. La muestra recoge 77 obras de 58 artistas –en su mayoría contemporáneos— para explorar el arte de la falta de nitidez en las distintas disciplinas, desde la fotografía y la pintura hasta la escultura y el vídeo.

La exposición, que estará disponible del 21 de mayo al 27 de septiembre, parte de los nenúfares de Monet para desarrollar el concepto de las imágenes borrosas mediante artistas como Mark Rothko, Thomas Ruff, Julia Margaret Cameron o Nan Goldin, entre otros. “Se busca generar un sentimiento de malestar”, explicita Bernardi, que asegura que la muestra tiene la intención de generar “preguntas fundamentales” al espectador y “bajar el ritmo frenético” de la sociedad actual.

Una foto de la muestra. / Enric Fontcuberta / EFE

Un diálogo temporal y estilístico

A lo largo del recorrido, las salas del CaixaForum crean un diálogo entre lo abstracto y lo más figurativo; así, hacen un retrato de las distintas visiones entre generaciones. La muestra se divide en cinco espacios que “no centran el foco en la iconografía”, sino que ponen el “desenfoque en el centro”, cuando nunca lo había estado desde una perspectiva artística integral, más allá de la fotografía, tal como detalla Emilia Philippot, conservadora en el Institut National du Patrimonie de Francia.

Nada más entrar, se abre un espacio de reflexión sobre la precisión del tiempo y la interacción del espectador con una obra de Haans Haacke. La pieza juega con la condensación del agua, que está sujeta a elementos como el clima o la temperatura, variables en función de la cantidad de asistentes que haya en la sala. Esta introducción abre paso al ‘Preámbulo’, que sitúa a los visitantes en el arte de finales del siglo XIX, marcado por el impresionismo, con una de las obras centrales de la exposición: ‘Le bassin aux nymphéas, harmonie rose’ (“El estanque de los nenúfares, armonía rosa”) de Monet, cedida por el Musée d’Orsay.

Tras un breve repaso por los inicios del desenfoque en la historia del arte, la muestra sigue con ‘En las fronteras de lo visible’. Este fragmento explora los límites entre la fotografía y lo pictórico. De esta manera, busca indagar en los límites de lo visible, mediante la observación de los átomos, el uso de radiografías o incluso una analogía entre las cataratas que impiden ver de forma nítida y las cascadas de la naturaleza.

‘Le bassin aux nymphéas, harmonie rose’ (“El estanque de los nenúfares, armonía rosa”) de Monet, cedida por el Musée d’Orsay. / EPC

Así, la muestra sigue el recorrido con una serie de obras que exploran la nitidez desde el arte más abstracto que, a su vez, dialoga con piezas figurativas. En este segmento, bajo el título ‘La erosión de las certezas’, se muestra el resultado de procesos creativos fuera de lo habitual, como es la quema controlada de una librería que derivó en una impresión en negativo para la pieza ‘Polvere’ (“Polvo”) de Claudio Parmiggiani, una crítica hacia la lógica de la sociedad de consumo.

Siguiendo con la línea más política, la muestra se sumerge en algunos de los eventos más importantes del siglo XXI, como la guerra de Irak, el atentado del 11 de septiembre o la persecución de los procesos migratorios. Así, algunos lienzos centran el debate en puntos de vista poco comunes, como es el caso de ‘Jpeg ny01’ de Thomas Ruff, que, mediante una imagen poco definida de las torres gemelas de Nueva York, busca ofrecer una nueva perspectiva de un evento tan mediático.

La exposición dedica también un espacio importante a la fotografía, especialmente en la sala ‘Elogio de la indefinición’, en la que destaca ‘Cabinet of’ de Roni Horn. La obra ocupa toda una pared, explorando los límites de la personalidad y la propia percepción.

Finalmente, la muestra concluye con ‘Futuros inciertos’, una sala que pone el foco en aquello que está por venir, mediante la espiritualidad y la incertidumbre, ilustrada, entre otras, por el ramo fotografiado por Nan Golding durante el inicio del confinamiento de 2020. Así, ‘Desenfoque. Otra Visión del arte’ finaliza retomando la primera idea que observan los espectadores: la condensación del agua. Sin embargo, esta vez resalta la frase “Unpredictable Future” (“Futuro impredecible”).

Las actividades relacionadas

Durante el tiempo que esté expuesta la obra, CaixaForum organiza distintas propuestas. De esta manera, el 3 de julio se llevarán a cabo dos sesiones de ‘Desenfoque auditivo’, una ‘Silent Disco’ a cargo del artista KMRU. Además, el 17 de septiembre, los visitantes podrán asistir a una visita guiada con la oftalmóloga Carmen Fernández Jacob para entender la perspectiva más científica del tema. La muestra también contará con una visita-taller dirigida al público familiar, ‘Contra la nitidez’.

La entidad iniciará un ciclo de cine centrado en el desenfoque en CaixaForum+, con películas centradas en los distintos artistas de la exposición, como Monet o Rothko.