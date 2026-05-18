Urtasun, sobre la sentencia de Shakira: "Todo el mundo tiene que contribuir con Hacienda"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que hay un mandato constitucional en España en el que "todo el mundo tiene que contribuir con la Hacienda pública" y cumplir sus obligaciones tributarias.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa este lunes. / Borja Sanchez-Trillo / EFE

En rueda de prensa para presentar el programa 'Cine Vecino' y al ser preguntado por la sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a la cantante Shakira en su litigio en España, Urtasun ha señalado que "todas las personas que trabajan y viven en este país deben de cumplir sus obligaciones tributarias, independientemente del nivel de renta".

Ha insistido en que hay una política "consistente" del Gobierno, de las administraciones y de las autoridades fiscales para que todo el mundo contribuya.

"Y en este caso, como en muchos otros, nuestras autoridades, nuestros funcionarios y nuestros auditores de Hacienda cuentan con toda nuestra confianza para hacer las labores que corresponden para hacer cumplir ese mandato constitucional", ha añadido.

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La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros.