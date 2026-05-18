El TNC presenta la última temporada de Carme Portaceli con un programa dedicado a Barcelona

‘Barcelona’ es el lema de la nueva temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), que parte de la idea de “pasear” la ciudad desde una perspectiva histórica y política: “Para Barcelona, el teatro es una parte esencial de su vida. Es un sitio de resistencia”, asegura la directora artística del TNC, Carmen Portaceli, a quien la capital catalana le ha influenciado en su faceta más personal.

Carmen Portaceli ha presentado su última temporada como directora artística en el TNC. La edición 2026-2027 contará con 25 estrenos y 7 montajes para el festival ‘Barcelona Calling l’Orient Mitjà’. El teatro tendrá 8 producciones propias y 12 coproducciones nacionales e internacionales. Sin embargo, también es la edición con menos espectáculos familiares, ya que se disminuye la cifra a dos representaciones.

Para la temporada, la institución ha contado con un presupuesto de 7 millones de euros, tras una edición en la que la ocupación ha llegado al 82%, con una fuerte presencia del público juvenil, que ha ocupado una cuarta parte de las butacas. Además, el teatro encara ya el aniversario de los 30 años de su creación, que se celebrará durante la edición de 2027-2028.

De la música al teatro existencialista

La programación contará con espectáculos de teatro, danza, circo y magia, así como representaciones enfocadas a diferentes edades. La temporada se iniciará en setiembre con dos conciertos de Sílvia Pérez Cruz en la Sala Grande bajo el título ‘Repetir, repetir, repetir’, en el que la cantante une a dos quintetos de cuerda diez años después del estreno de la gira ‘Vestida de nit’. Por su lado, la Sala Pequeña se inaugurará con la obra ‘El Cadell’, un encargo del teatro dirigido por Josep María Miró que relata el maltrato a las mujeres a lo largo de la historia. Para cerrar la temporada, en cambio, Angélica Liddell dirigirá su nueva producción ’00:01 La Creación’, que se forma por siete representaciones únicas muy similares entre sí.

La edición contará con diferentes adaptaciones como ‘L’hostal de les tres Camèlies’ de Mercè Rodoreda, dirigida por Portaceli, una obra de teatro existencialista con una especial importancia de la representación de las distintas hablas catalanas. En esta línea, el TNC acogerá adaptaciones como ‘Nada (No res)’, la versión catalana de la obra de Carmen Laforet situada en la Barcelona franquista. Se une al repertorio la periodista Montserrat Roig, de quien se juntarán sus textos ‘El temps de les cireres’ y ‘L’hora violeta’ en la representación ‘Roig i Violeta’.

Una de las obras centrales de la temporada será el regreso de ‘La tercera fuga’ de Victoria Szpunberg, que vuelve a la Sala Grande del teatro tras el gran éxito que tuvo en la edición 2024-2025. La autora fue la primera mujer en dirigir un espectáculo en el escenario principal y en esta ocasión, además, el espectáculo hará gira por Catalunya, Madrid y París.

Otro de los espectáculos que girarán, en este caso por Cataluña, es ‘La ràbia’, una obra juvenil que relata el coqueteo de la extrema derecha con las redes sociales. La representación se enmarca en la voluntad del teatro para acercar la cultura a los más jóvenes.

Los abonos de la nueva temporada están ya disponibles, pero no será hasta el 4 de junio cuando se podrán adquirir las entradas para los espectáculos concretos. Sin embargo, aún no hay fecha de venta para el espectáculo que cierra la temporada, ’00:01 La Creación’, debido a su especialidad en la representación con siete jornadas ligeramente diferentes.

‘Barcelona Calling l’Orient Mitjà’

El TNC acogerá la tercera edición del ciclo ‘Barcelona Calling’ entre el 10 y el 15 de noviembre. En esta ocasión centrada en el Oriente Medio. Los espectáculos contarán con la presencia de artistas de Siria, Irán, Líbano, Palestina y Egipto, con la intención de “mirar a la otra banda del Mediterráneo”, tal como ha asegurado la directora Portaceli.

La mayoría de las creadoras son mujeres, permitiendo así visibilizar “temas de los que normalmente no se habla”, tal como afirma la directora. Las representaciones se realizarán en árabe y persa, pero contarán con subtítulos en inglés y catalán.

Un cambio de dirección

A inicios del mes de junio, el cargo que ha ocupado Carmen Portaceli, la dirección artística, se pondrá sobre la mesa para decidir quién lo ocupa a partir de la siguiente temporada, tras seis ediciones lideradas por Portaceli. La consejera de Cultura, Sónia Hernández, ha destacado la “propuesta comprometida y firme”, así como la “apuesta valiente por la igualdad en escena y el rejuvenecimiento de la platea” de la actual directora.