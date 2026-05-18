Ron Howard retrata en Cannes a Richard Avedon, el fotógrafo que revolucionó el mundo de moda

El realizador estadounidense Ron Howard realiza un retrato en detalle de la vida y la obra de Richard Avedon -el fotógrafo que revolucionó el lenguaje de las imágenes de la moda- en su nuevo documental 'Avedon', presentado fuera de competición en la edición 79 del Festival de Cannes.

En la fotografía, Avedon (1923-2004) decía que no existían para él leyes, solo la visión que el artista aplicaba a los sujetos que se apostaban delante de su cámara, como refleja la película de Howard a través de imágenes de archivo, entrevistas antiguas y testimonios contemporáneos de quienes lo conocieron, como su hijo John o colegas de oficio, como Joel Meyerowitz o Tyler Mitchell.

También describen a Avedon rostros muy conocidos del mundo de la cultura, la moda y el espctáculo como la actriz Isabella Rossellini, la exmodelo Penélope Tree o el diseñador de moda Calvin Klein.

"Una de las cosas que realmente me encantan de los documentales es el proceso de descubrimiento. Es bastante diferente", aseveró el responsable de títulos como 'A Beautiful Mind' o 'Apolo 13' al estrenar el documental anoche en el Palacio de Festivales de Cannes.

"Siempre tienes sorpresas con las películas guionizadas también, pero con los documentales normalmente llegas con una cierta predisposición y encuentras mucho más", completó.

Por delante de la lente del fotógrafo neoyorkino, al que todos sus amigos llamaban Dick, pasaron buena parte los personajes más importantes del siglo XX como Paul McCartney, Marilyn Monroe o Andy Warhol.

Se había ganado la fama, inicialmente, con encargos de revistas como Harper's Bazaar, que lo envió al París de la posguerra en busca del glamour perdido.

No lo encontró, pero se lo inventó a partir de sus recuerdos del París de las películas, dando inicio a un estilo que siempre buscaría lo teatral y lo dramático, y en la capital francesa pudo ser testigo, por ejemplo, de la presentación de la primera gran colección de Dior tras la Segunda Guerra Mundial.

Teatralidad y movimiento

Tal y como cuenta en la película la actual redactora jefa de Harper's Bazaar, Samira Nasr, su estilo cambió para siempre la fotografía de moda porque, además de esa teatralidad, introdujo también el movimiento.

De hecho su 'Dovima con elefantes', donde retrató a la modelo homónima con esos animales en 1955, es considerada hasta hoy como una de las fotografías de moda más icónicas de la historia.

"La amplitud del recorrido creativo de Avedon es increíble. Es global, captura muchos periodos distintos de transición y de cambio y encuentra su forma de aplicar su estética a cada estilo, cada cambio (...) Es algo que me inspira mucho", opinó Howard.

El documental rememora sus encuentros con personajes como Chaplin, al que tomó su última foto antes de exiliarse de Estados Unidos en 1952, o más adelante con los Reagan o los duques de Windsor.

Los retratos que tomó a estas últimas dos parejas no fueron bien recibidos por sus protagonistas ya que Avedon, siempre libre, se las apañó para mostrar una verdad muy influenciada por sus propias ideas políticas: con la mano como una garra de Nancy Reagan y con las caras descompuestas de los de Windsor, a los que no tenía ningún aprecio por considerarlos fascistas y antisemitas.

Desde las revistas de moda se fue poco a poco abriendo un sitio en los museos, aunque sus trabajos causasen desconcierto, como cuando fotografió el oeste americano a través de retratos monumentales de personas sencillas y corrientes -a las que él veía siempre su particularidad- sobre un fondo blanco.

En los noventa, su trabajo corrió de la mano de la revista The New Yorker, que lo contrató como su fotógrafo rompiendo sus propias tradiciones.

En un plano más íntimo, Howard también retrata a un Avedon más personal y familiar, que en casa hablaba poco, en contraste con su personalidad en el estudio.

Era un hombre volcado en su trabajo que, no obstante, supo recuperar la relación con su propio padre en los últimos años de la vida de este, cámara de fotos mediante. Y en última instancia murió en Texas, a los 84 años, como él deseaba, sin haber cesado de trabajar.