Olivier Douzou, Bernardo P. Carvalho, Pere Ginard, Joan Negrescolor, Marina Sáez, Nina Izycka y Anna Font, protagonistas de Món Llibre

El Món Llibre 2026, el festival literario para niños y jóvenes que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo en el CCCB y el MACBA, girará alrededor de la idea del libro como espacio físico e imaginario y explorará la capacidad del público infantil de imaginar mundos posibles.

Comisariado por Anna Juan y Piu Martínez, el ciclo incluye una amplia oferta de actividades gratuitas vinculadas con la literatura infantil, y contará con la participación de autores como Olivier Douzou, Bernardo P. Carvalho, Pere Ginard, Joan Negrescolor, Marina Sáez, Nina Izycka o Anna Font.

Según han adelantado Juan y Martínez en rueda de prensa, el programa combinará talleres de ilustración, collage, estampación y creación literaria con actividades de narración oral, lectura en voz alta, construcción de personajes y propuestas participativas para todas las edades.

Uno de los ejes centrales del festival será la exposición creada por el estudio gallego Fabulatorio, responsables también de la imagen gráfica de esta edición.

La propuesta plantea un recorrido inmersivo por seis espacios transitables inspirados en obras emblemáticas de la literatura infantil: 'Buenas noches, luna', de Margaret Wise Brown y Clement Hurd; 'Harold y el lápiz morado', de Crockett Johnson; 'Non Stop', de Tomi Ungerer; 'Madlenka', de Peter Sís; 'Astro', de Manuel Marsol y 'Tu isla', de Jon Klassen.

La exposición está concebida para que niños y adultos puedan interactuar con diferentes ambientes, materiales y objetos simbólicos, y quiere reivindicar una manera de diseñar espacios culturales pensados desde la experiencia infantil y abiertos también al público adulto.

Món Llibre 2026 incluirá también espectáculos de las compañías La Negra, Baal y Les Pinyes, así como una nueva colaboración con el ciclo de cine 3/99 del CCCB.

Además, el festival mantendrá espacios de mediación lectora con la participación de entidades como IBBYcat, la Asociación de Maestros Rosa Sensat o Cavall Fort.

Entre las novedades destaca la Tarde Joven del viernes 29 de mayo, un espacio específico para adolescentes coordinado por Freddy Gonçalves.

La propuesta incluirá una conversación moderada por la editora Júlia Martí alrededor de libros escritos por jóvenes del Raval y la Florida, así como un taller de fanzines conducido por Alba G. Mora.

El festival habilitará también salas de lectura diferenciadas por franjas de edad, un espacio tranquilo para niños con necesidades específicas y varias medidas de accesibilidad, como lengua de signos catalana y bucle magnético.

Asimismo, la edición de 2026 de Món Llibre refuerza la dimensión profesional con dos citas específicas: por un lado, la nueva Matinal Ilustrada del viernes, pensada para estudiantes de ilustración, diseño y creación visual, y, por el otro, la Jornada profesional del sábado 30 de mayo, dedicada a reflexionar sobre el espacio en la literatura infantil y dirigida a autores, ilustradores, editores, libreros, mediadores y personal docente y bibliotecario.

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En ellas participarán nombres como Olivier Douzou, Bernardo P. Carvalho o Nono Granero, así como miembros del estudio de arquitectura Recetas Urbanas, en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026.