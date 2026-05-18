Nausicaa Bonnín desafía al sistema patriarcal en 'L'autora': "Celebro que haya tantas creadoras, pero me alegraré de verdad el día que ya no sea extraordinario"

Nausicaa Bonnín se convierte en una autora dispuesta a romper el sistema patriarcal en su trabajo y en su vida. Realidad y ficción se mezclan en esta propuesta metateatral que dirige Anna Serrano Gatell (cofundadora del colectivo VVAA) en el LLiure de Gràcia. La independencia del creador en el mundo del teatro y en particular de dramaturgas está en el centro de 'L'autora', obra de Ella Hickson. ¿Invita a mirar el futuro con optimismo? "No es fácil cambiar las cosas pero desde el momento en el que las mujeres y las creadoras estamos ocupando más espacios de poder alguna cosa está cambiando. Esta obra pretende remover algo. Si los espectadores se sienten incómodos durante el espectáculo o se plantean cosas al salir es que vamos bien. La sociedad evoluciona pero no podemos bajar la guardia porque el capitalismo lo devora todo y blanquea cualquier revolución. No basta con llevar camisetas con determinadas proclamas", señala la actriz, cuyo personaje se mueve entre la lucha por escribir con libertad alejada de los mecanismos y modelos heteropatriarcales, su inseguridad y la necesidad de llenar el teatro, como no deja de recordarle el director que ha de montar su obra, interpretado por David Selvas. Javier Beltrán y Ravina Raventós completan el reparto.

La actriz Nausicaa Bonnín, fotografiada en el Teatre Lliure de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

"Ha sido superinteresante trabajar con en este montaje con un equipo superpotente, también en cuanto a escenografía. No solo tenía que meterme en la piel del personaje sino obligarme a plantear todos los aspectos de la creación: desde dónde trabajamos y con qué estructura piramidal. Humanamente, ha sido un proceso enriquecedor. Como mujer y actriz de 41 años me ha hecho plantear desde dónde asumes el poder, cómo te relacionas con él y desde dónde. También la relación con los hombres". La primera vez que leyó el texto de esta obra, estrenada en Londres en 2019, sitió que esta autora dispuesta a romper esquemas en el mundo de la ficción, era "superpotente". "No suelen llegarme cosas así, personajes con tantas capas y tanta complejidad", añade. Es un texto que no da respuestas pero abre muchas de preguntas y genera incomodidad. "No hay buenas respuestas ni certidumbres. Más que nada 'L'autora' propone un terreno de juego donde es bonito e interesante entrar".

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De todo hay en 'L'autora': relaciones heterosexuales y lésbicas, el eterno conflicto entre libertad creadora y la necesidad de hacer caja y hasta una escena donde el público puede participar. "Ese es uno de los momentos divertidos de la obra. No vamos a hacer 'spoiler'. Solo diremos que estamos abiertos a que pasen cosas y si la gente entra en el juego, lo agradecemos. Son muchas las encrucijadas que nos hemos planteado a la hora de hacer la obra cuyo objetivo es no ser dogmático sino todo lo contrario".

De izquierda a derecha, Ravina Raventós, David Selvas, Nausicaa Nonnín y Javier Beltran en 'L'autora'. / Marta Mas Girones

En sus últimos trabajos en escena ha protagonizado 'Hedda Gabler', a las órdenes de Rigola en el mismo teatro Lliure de Gràcia donde actúa ahora y 'La presència', de Carmen Marfà y Yago Alonso, en La Villarroel. A la hora de elegir se guía por la intuición. "No ambiciono hacer un gran papel en el cine o en el TNC sino personajes que humanamente me aporten algo. Pocas veces me han llegado proyectos tan desafiantes y chulos como el que estoy haciendo ahora". Y añade: "Estoy en un buen momento y me siento absolutamente afortunada de tener trabajo en esta profesión. Cada vez me ofrecen personajes con más capas. El 'background' vital de alguien de 40 no es como uno de 20 y eso se nota en los papeles que me llegan".

"Pocas veces me han llegado proyectos tan desafiantes y chulos como el que estoy haciendo ahora"

Interpretar 'L'autora' le está aportando mucho. "A nivel emocional siento que he abierto muchas puertas y me ha hecho ser más consciente sobre el lugar desde dónde actúo, las cuestiones de género y las estructuras de poder que no son solo masculinas, las mujeres también ejercen el poder desde un lugar masculino".

La actriz Nausicaa Bonnín, fotografiada en el Teatre Lliure de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

La obra plantea diferentes encrucijadas. "Ha sido gratificante retratar el mundo del teatro, de cosas cercanas que generan cierta resistencia. Habla de poder, de los roles del hombre y de la mujer y del lugar donde nace la creación. El poder nos atrae a todos por igual, aunque conscientemente queramos dejarlo atrás y deconstruirlo, el patriarcado nos marca".

Actualmente, hay muchas obras de mujeres y/o dirigidas por mujeres en la cartelera Barcelonesa. ¿Significa que vamos por el buen camino? "Confío en que estamos cambiando porque llevamos ya muchos años luchando para tener una sociedad más igualitaria. Celebro que haya tantas creadoras pero me alegraré de verdad el día que esto ya no sea extraordinario. Estamos avanzando pero todavía queda mucho camino por recorrer".