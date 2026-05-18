El MNAC insiste en pedir la intervención del IPCE y cuestiona el auto "constitucionalmente inaceptable" de la jueza de Sijena

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) no tira la toalla y vuelve a jugar la carta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), máxima autoridad española en asuntos de investigación, conservación y restauración patrimonial y, según los expertos, pieza clave a la hora de dirimir el futuro de las pinturas desde un plano puramente científico. El museo barcelonés considera que un informe del IPCE "puede contribuir a esclarecer el modo en que el MNAC debe cumplir la sentencia condenatoria asegurando la preservación del patrimonio cultural y con base en la metodología de gestión de riesgos", y así se lo ha hecho saber una vez más a la jueza encargada de ejecutar la sentencia a través de un incidente de nulidad de actuaciones que busca dejar sin efecto un auto de la magistrada que denegaba la petición de dicho informe.

En concreto, lo que pide el MNAC es que se anule el auto del 10 de abril de 2026, en el que la jueza consideraba que un informe del IPCE no sería independiente al formar parte el Ministerio de Cultura del consorcio del MNAC, y habilite al instituto para "la realización, en el marco de sus funciones y competencias y en el plazo que prudencialmente fije el juzgado, de un informe pericial consistente en un proyecto de conservación referido al cambio de ubicación del conjunto pictórico expuesto en la sala 16 del MNAC". Cualquier otra cosa, defienden los abogados del museo, es "inconcebible y constitucionalmente inaceptable".

En su escrito, presentado el viernes, el museo catalán recuerda que las pinturas murales de Sijena están calificadas como Bien de Interés Cultural e insiste en que una de las funciones del IPCE es la elaboración de informes en materia de conservación de dichos bienes. En este sentido, el MNAC afea a la magistrada que "el auto impugnado niega la prueba pericial propuesta por el MNAC sin realizar el juicio de pertinencia exigido constitucionalmente, por lo que, al obrar de este modo, infringe el derecho fundamental de esta parte a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para su defensa". También acusa al tribunal de "una dejación de las funciones constitucionales que le corresponden" en relación con los "bienes integrantes del patrimonio cultural español".

El pasado de abril, el MNAC ya presentó un duro recurso de oposición en el que reprendía a la jueza por haber vulnerado su derecho fundamental a "utilizar todas las pruebas pertinentes para la defensa de sus intereses" y contravenir el mandato constitucional que "que pone a cargo de todos los poderes públicos la obligación de garantizar la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran". Con este nuevo incidente de nulidad, los letrados del museo ahondan en esa idea e insisten en que la inadmisión de la prueba causa "una indefensión material, ya que le priva de un parecer técnico imprescindible e insustituible para que el tribunal decida el modo concreto de cumplimiento de la sentencia condenatoria".

"El rechazo a la participación en el presente procedimiento del Instituto del Patrimonio Cultural Español mediante la emisión del dictamen pericial solicitado por el MNAC, sumado al hecho, ya indicado, de la aprobación del cronograma que fija el MNAC el plazo para el cumplimiento de la sentencia condenatoria, revela el decidido propósito de la Juzgadora de no adoptar, con el auxilio técnico de los mejores -por no decir únicos- expertos existentes en el territorio español en materia de preservación y conservación de bienes culturales (los profesionales del citado Instituto), ninguna de las medidas positivas que la Constitución le reclama y exige para asegurar la integridad de las pinturas murales actualmente existentes en la sala 16 del MNAC y que esta parte debe restituir a la sala capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena", puede leerse en texto.