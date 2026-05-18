La literatura en catalán será la invitada de honor del Salón Internacional del Libro de Turín en 2027, anunció este lunes la feria turinesa, uno de los acontecimientos destacados del sector editorial europeo y el más relevante de Italia, en un acto en el que participó Anna Guitart, directora del Institut Ramon Llull. El italiano es la tercera lengua a la que se traducen más libros escritos en catalán, tras el castellano y el francés. Más de 180 traducciones del catalán se han publicado en Italia en los últimos cinco años.

Cada edición del salón tiene a un país o una lengua como invitado de honor, lo que significa ser protagonista en un espacio de proyección internacional. Grecia (2026), Países Bajos (2025) y el alemán (2024) han sido los últimos invitados de honor de la cita de Turín. El español lo fue en 2019.

Entre 15 y 20 autores

El reconocimiento e impulso a la literatura catalana en la feria, del 14 al 17 de mayo de 2027, se concretará en un estand de unos 150 metros cuadrados y la participación de entre 15 y 20 autores, que pueden ser de ficción, no ficción, poesía, cómic y literatura infantil y juvenil. Asimismo, el libro en catalán tendrá especial visibilidad en el espacio de negocios editoriales, adonde suelen acudir unos 550 profesionales. Fuera de la feria se desplegarán por Turín actividades complementarias en torno a la cultura catalana, no solo literarias.

La feria italiana es un proyecto de cuatro instituciones: la Associazione Torino, la Città del Libro, la Fondazione Circolo dei Lettori y la Fondazione per la Cultura Torino. La última edición, la 38ª, clausurada este lunes, tuvo más de 230.000 visitantes y casi 1.000 expositores, y ofreció 2.500 actividades.

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Precedentes

Barcelona, como capital editorial bilingüe, fue la invitada de honor en la última Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2025, y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 2019. La literatura en catalán tuvo una delegación en la Feria del Libro de Londres en 2022, y la cultura catalana tuvo fue protagonista de la Feria del Libro de Fráncfort en 2007, con presencia solo de autores en catalán y división de opiniones sobre esta decisión.