Lea la sentencia íntegra de la Audiencia Nacional sobre el fraude fiscal de Shakira

La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros.

El tribunal ha estimado el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y Impuesto sobre el Patrimonio de 2011.

A continuación adjuntamos la resolución íntegra de la Audiencia Nacional.