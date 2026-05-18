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Lea la sentencia íntegra de la Audiencia Nacional sobre el fraude fiscal de Shakira

La Audiencia Nacional concluye que Shakira no defraudó en 2011 y Hacienda debe devolverle 60 millones

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La cantante Shakira durante una actuación

La cantante Shakira durante una actuación / PABLO PORCIUNCULA / AFP

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La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros.

El tribunal ha estimado el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y Impuesto sobre el Patrimonio de 2011.

Noticias relacionadas y más

A continuación adjuntamos la resolución íntegra de la Audiencia Nacional.

Sentencia de la Audiencia Nacional sobre el fraude fiscal de Shakira

Sentencia de la Audiencia Nacional sobre el fraude fiscal de Shakira

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