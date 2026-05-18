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Lea la sentencia íntegra de la Audiencia Nacional sobre el fraude fiscal de Shakira
La Audiencia Nacional concluye que Shakira no defraudó en 2011 y Hacienda debe devolverle 60 millones
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La Audiencia Nacional ha dado la razón a la cantante Shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolverle alrededor de 60 millones de euros.
El tribunal ha estimado el recurso de la artista contra la resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y Impuesto sobre el Patrimonio de 2011.
A continuación adjuntamos la resolución íntegra de la Audiencia Nacional.
Sentencia de la Audiencia Nacional sobre el fraude fiscal de ShakiraSentencia de la Audiencia Nacional sobre el fraude fiscal de Shakira
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