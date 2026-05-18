Kiko Veneno: «La vida se mide en promoción y likes, y eso no me interesa»

A Kiko Veneno no le mueve la economía, sino «llegar a la gente y crear canciones». Con una trayectoria que el próximo año llegará a los 50 años, reivindica la música de siempre, la que se disfruta en silencio y sin perforar tímpanos. Por eso está inmerso en una gira por teatros de presentación de un disco de siete canciones grabado a finales de 2025 en directo en la Carbonería de Sevilla.

El formato le hace mucha ilusión porque el teatro es un lugar en el que «la música se siente bien porque la gente se calla. No hay otro secreto», dice sin tapujos. «La música se escucha como la ha conocido mi generación: llegas a casa, te apetece escuchar música, pones el tocadiscos y empieza a sonar», explica. «Ahora la gente habla muy fuerte, sube mucho el volumen de los altavoces y acaba convirtiéndose en algo extramusical», valora.

Paralelamente, sigue dando conciertos con una fórmula que mezcla éxitos y canciones nuevas en un formato que llevará al Festival (A)phònica de Banyoles el próximo 25 de junio. El Club Natació Banyoles será el lugar escogido por el concierto, en el que el artista nacido en Figueres interpretará desde clásicos de su repertorio como Joselito, Lobo López y versiones como Memphis Blues de Bob Dylan y temas de los grupos The Doors y Rolling Stones. Tampoco faltará autorretrato, una pieza que hace porque «a la gente le encanta ver cómo no sé bailar», se ríe. En cambio, a él le encanta ver bailar a la gente: "es una de las cosas que más me gustan del mundo".

El artista avanza que llevará en primicia a las comarcas gerundenses alguna de sus nuevas canciones que interpretará acompañado de siete músicos: «haremos las que puedan entrar más directamente», dice. Algunas de estas canciones grabadas en la Carbonería formarán parte del disco que saldrá después del verano, junto con otras nuevas. «No tengo ningún problema porque no me siento obligado a ello... El público todavía me hace cierto caso y eso me gusta mucho», ríe. Sin embargo, añade que «siempre hay alguien que en la primera canción ya me pide Joselito, eso pasa siempre... Hay gente a la que no le gusta que pase el tiempo y quiere que las cosas pasen de inmediato: ha empezado el concierto y ya quieren los tornillos, yo siempre les digo que ya llegarán!».

Además, avanza que el concierto podría tener alguna sorpresa: «cuando supe que cantaría en el Club Natació de Banyoles, hablé con Albert Pla, que es uno de mis grandes ídolos, para invitarle a cantar juntos alguna canción», dice.

Hacía muchos años que Kiko Veneno no pisaba Banyoles: «creo que vine en los años noventa», dice el artista, que admite que suelen bailarle las fechas. También será el primer concierto reciente en las comarcas gerundenses.

Recuperar el boca-oreja

Entre las canciones nuevas que el cantautor de música popular ha llevado a teatros de Zaragoza, Madrid, Granada o Barcelona están Soy un clásico, Precisamente o La Guitarrita, que rezuman humor y alegría y están pensadas para ser bailadas. La promoción de las canciones se ha hecho en un recorrido inverso al que suele hacerse, que es a partir de la promoción interesada de una canción: «hemos lanzado las canciones para ver cómo caen, quizás esta es la parte más bonita, quiero provocar el boca a boca... Ahora la vida se mide en publicidad, promoción, contabilidad, likes... A mí esto no me las cosas que nos interesan», sostiene. En el caso de Soy un clásico, indica que es una de las nuevas canciones que está funcionando muy bien en los conciertos por ser muy directa y estar al límite entre el humor y la crónica histórica. «Explica muy bien los pasos que he dado, y tiene una música con mucha fuerza y alegría, yo siempre la veo como una conga», indica.

Aunque su terreno es el de la canción popular, el músico asegura que está muy interesado en la música experimental, y que no puede hacerla como quisiera porque el mercado del arte «ni es tan amplio ni ofrece tantas posibilidades». Sin embargo, remarca que «me gusta muchísimo experimentar, salir de los límites y, a partir de la canción popular, trabajar otros géneros musicales. Me encanta y lo hago cuando puedo».