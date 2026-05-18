La DGT dará un "nuevo impulso" a la baliza V-16 de cara al verano para "extender" su uso

La Dirección General de Tráfico (DGT) dará un "nuevo impulso" a la baliza luminosa V-16 a partir del 1 de julio, de cara a la operación verano, con la intención de "extender su uso y su normalización" al ser "un elemento importante de la seguridad vial". Así lo ha anunciado este lunes el director general de la DGT, Pere Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en las que se ha referido a esta baliza, que es obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

Navarro ha explicado que en estos momentos la DGT registra alrededor de 2.500 conexiones diarias de la baliza, de la que ha dicho que presenta "ventajas" con respecto al triángulo de señalización, ya que incorpora luz, está conectada y no es necesario bajar del vehículo para instalarla.

Aun así, Navarro ha admitido que existe "un cierto estancamiento" en sus ventas, así como una "confusión" e "incertidumbre" sobre esta baliza, de la que ha responsabilizado de forma velada al PP por "las denuncias en Bruselas". Ante esta "confusión", Navarro ha anunciado una campaña de refuerzo para impulsar su uso y normalización: "Es un elemento importante de seguridad vial porque es un tema que salva vidas", ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado que España está avanzando en el uso de los "conos conectados", que, al igual que la baliza V-16, también emiten una señal para avisar a los navegadores sobre la presencia de operarios en la carretera.

La baliza "ha venido para quedarse"

En su turno de réplica a los grupos, Navarro ha dejado claro que, pese a la situación de "incertidumbre e inseguridad" que se ha creado "entre todos" con la baliza, este elemento "ha venido para quedarse" porque es "una mejora para la seguridad". Y ha arremetido contra el PP por haber acudido a la Comisión Europea a hablar sobre la baliza "sin haber hablado con la DGT" previamente, lo que ha tachado de "falta de lealtad": "Esto se llama ser un chivato, y cuando iba al colegio tenía mala imagen", ha ejemplificado.

Cambios en autoescuelas

La situación en las autoescuelas también ha centrado otra parte de la intervención de Navarro en comisión, en la que ha avanzado que en la web de la DGT se publicará la lista de centros con su porcentaje de aprobados, para que los alumnos puedan decidir "libremente" a cuál apuntarse. Esta medida, ha añadido el director general de la DGT, busca "aumentar el esfuerzo de mejora" de las autoescuelas y servir como "incentivo".

En paralelo, ha explicado que alrededor del 98,5 % de los exámenes de conducir que se realizan en España es para vehículos con cambio de machas manual, mientras que más del 50 % de los coches que circulan por carretera son automáticos, lo que apunta a posibles cambios en el futuro.

Respecto a las listas de espera para examinarse del carné, Navarro se mostró dispuesto a colaborar con las provincias que tengan un volumen significativo de aspirantes pendientes, siempre que presenten los datos a la DGT, que realizará un esfuerzo presupuestario adicional para mitigar la situación.

Críticas de la oposición

El grueso de las intervenciones de los grupos de la oposición han ido dirigidos a criticar la gestión de la baliza V-16 que ha hecho el Gobierno. Desde el PP, la diputada Bella Verano ha lamentado los mensajes "contradictorios" por parte del Gobierno en relación a la baliza, ya que "un día decían que habría sanciones y otro que no", así como la retirada de dispositivos que ya estaban homologados, lo que ha generado "una pérdida de confianza" ciudadana.

El diputado de Vox Francisco José Alcaraz ha apuntado que Navarro será recordado por la gestión de la baliza, a la par que le ha acusado de "meter la mano en el bolsillo de los consumidores". Y la diputada de Junts Marta Madrenas ha sostenido que su grupo se ha vuelto escéptico sobre la baliza, a la par que ha coincidido con la diputada de ERC Inés Granollers en criticar el estado de varias autopistas, como la AP-7 o la A-2.

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No obstante, el diputado del PSOE Juan Carlos Jerez ha defendido la baliza "reduce los riesgos" de los conductores y ha recordado que el mecanismo cuenta con el aval de profesionales de la Guardia Civil.