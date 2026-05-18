La compañía de Enric Gasa Valga estrena en el Teatre Victòria 'El gran Gatsby', un ballet inspirado en el clásico de Scott Fitzgerald

La compañía de Enric Gasa Valga presentará el el Teatre Victòria de Barcelona el ballet 'El gran Gatsby', inspirado en la famosa novela homónima de Francis Scott Fitzgerald (1896-1940). Del 20 al 31 de mayo recalará en la capital catalana con un conjunto de 27 intérpretes entre músicos y bailarines Se trata de la misma compañía que la temporada pasada estrenó en el Coliseum 'Frida-Pasión por la vida', un ballet inspirado en la figura de la artista mexicana Frida Khalo.

Jay Gatsby aparece retratado como un personaje trágico, atrapado entre el lujo, la obsesión romántica y una ilusión que nunca fue real. A través de veinte escenas cuidadosamente seleccionadas a partir de la novela, Gasa Valga construye un relato visual preciso y dinámico que explora el deseo, la apariencia y el vacío existencial que se esconden tras el esplendor de los años veinte.

La dramaturgia sigue el punto de vista de Nick Carraway, el narrador de la novela, testigo del ascenso y caída de Gatsby. El espectáculo cuenta con un elenco internacional de bailarines y en una potente banda de música en directo, que acompaña esta historia de amor, dinero y traición en locos años 20 en EEUU.

La banda, a la vista del público en el escenario, participa activamente en la puesta en escena, contribuye a la construcción del ritmo y la tensión en un espectáculo donde la voz de Greta Marcolongo, la cantante principal, actúa como hilo conductor de la historia con mucho swing, jazz y composiciones originales de Roberto Tubaro", explica Gasa.

La banda sonora combina clásicos de Nat King Cole, Benny Goodman, Nina Simone y Duke Ellington con temas de Freddy Mercury y Meghan Trainor.

Amor y dinero

"La novela es un clásico. Los temas que trata siguen vigentes. El protagonista cree que para enamorar a Daisy ha de aparentar, tener dinero y montar grandes fiestas. Se olvidan que hace posible tener una relación verdadera con alguien, lo que realmente importa son otras cosas. Hoy en Instagram todo el mundo quiere aparentar y nos olvidamos de lo que realmente importa para mantener relaciones profundas y auténticas", apunta Gasa Valga.

"Hay una crítica al sueño americano que se acaba convertido en una pesadilla", añade. La historia se explica no solo a través de la danza, también a través de la música cuyas letras conectan con la historia y contribuyen a crear el clima adecuado. Más allá de la cantante Greta Marcolongo, también uno de los bailarines, el australiano Locke Venturato que interpreta a Jay Gatsby, canta en esta propuesta de danza teatro.

Camila Danesi encarna a Daisy Buchanan; Martin Segeta, a Tom Buchanan y Matthew Humphreys a Nick Carraway, primo de Daisy. El resto de personajes los interpretan Sayumi Nishii, Alice Amorotti y Gabriel Marseglia.

De Innsbruck al mundo

'El gran Gatsby' se estrenó en Innsbruck (Austria), donde Gasa Valga dirige un destacado festival. "Lo hicimos hace cuatro años, cuando los derechos de autor de la novela pasaron a ser de dominio público", recuerda. Por ahora también lo han llevado a Múnich, Montercarlo y Zaragoza. En septiembre la compañía lo presentará en Bangkok. "En la actualidad tenemos ocho espectáculos funcionando", dice el coreógrafo que creó obras como 'Lágrimas Negras', inspirada en la figura del músico cubano Bebo Valdés.

"El último espectáculo que hemos estrenado es 'Dalí'. Lo presentamos hace un mes y pronto se verá en Múnich". Y en la actualidad el coreógrafo prepara un ballet inspirado en el 'Réquiem' de Mozart para 13 bailarines. Originario de Esparraguera, a Gasa le encanta venir a presentar sus obras a Barcelona.

"Se vive muy bien en Catalunya donde también hay mucho talento y creatividad. Pero en el norte de Europa las oportunidades son mejores para quienes nos dedicamos a la danza. No se puede comparar", afirma el coreógrafo que desde el 2009 dirige la compañía de danza del Teatre Estatal del Tirol con la que ha firmado más de 50 producciones entre ópera, musical y ballet. Desde 2023 lidera su propia compañía integrada por bailarines de diferentes nacionalidades.