Bruselas lanza el Premio Simone Veil para reconocer el patrimonio cultural judío en Europa

La Comisión Europea ha abierto este lunes las solicitudes de inscripción para la primera edición del Premio Simone Veil, un nuevo galardón anual destinado a celebrar el patrimonio cultural judío en Europa y que busca destacar el papel de la cultura como motor de participación cívica y cohesión social y para reflejar la contribución del patrimonio cultural judía a la identidad europea.

El premio reconocerá hasta 25 finalistas repartidos en cinco categorías, que abarcan tanto proyectos locales como iniciativas transfronterizas centradas en el patrimonio cultural, el diálogo y la participación comunitaria. De ellos, se seleccionarán cinco ganadores del Gran Premio, uno por categoría, que recibirán una dotación de 10.000 euros cada uno.

El galardón lleva el nombre de la francesa Simone Veil (1927-2017), superviviente del Holocausto, primera mujer en presidir el Parlamento Europeo y referente en la defensa de los Derechos Humanos en el continente. Como primera presidenta de la Eurocámara, ha recordado la Comisión, luchó contra el antisemitismo y por una Europa unificada con ideales compartidos.

Pueden optar al premio organizaciones e individuos procedentes de los países participantes en el componente cultural del programa Europa Creativa, es decir, los Estados miembro de la Unión y otros como los países candidatos a la adhesión a la UE, así como Islandia, Noruega, Liechtenstein, Túnez y Armenia.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026, en octubre de este mismo año se anunciarán los 25 finalistas y, en diciembre de 2026, tendrá lugar en Bruselas una ceremonia de entrega de premios y anuncio de los cinco ganadores del Gran Premio. Los solicitantes deberán presentar un formulario de solicitud debidamente cumplimentado que puede descargarse en la página web del Premio Simone Veil.

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La convocatoria, según ha explicado el Ejecutivo europeo en un comunicado, refleja el compromiso de la Unión Europea con la preservación de la memoria y la diversidad cultural como pilares fundamentales de la identidad europea y promueve el patrimonio cultural como "una fuerza positiva y con visión de futuro" para la "convivencia respetuosa en la sociedad europea".