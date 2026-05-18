Anna Todd, del fenómeno 'After' a enamorarse en una Mallorca asfixiada por el turismo

Anna Todd (Dayton, Estados Unidos, 1989) empezó a escribir en Wattpad en 2013 una 'fanfiction' de la banda británica One Direction bajo el pseudónimo Imaginator1D y, casi sin quererlo, creó a uno de los primeros grandes amores literarios de la generación centennial. Hardin Scott (inspirado en la versión más rebelde de Harry Styles), nacido entre capítulos publicados online y lecturas casi clandestinas, acabó saltando a la gran pantalla en 2019 interpretado por Hero Fiennes Tiffin, consagrando el fenómeno de 'Afer', una saga que muchas jóvenes lectoras habían acompañado desde sus inicios. Una de las primeras victorias de la generación Z.

Ahora, 13 años después, la autora estadounidense lo recuerda con muy buen sabor de boca: "Fue una etapa muy divertida y muy importante porque ahora disfruto mucho trabajando en el cine. Me emociona llevar a la pantalla no solo mis historias, sino también las de otros autores", explica Todd en una entrevista con EL PERIÓDICO. Y es que, a raíz de las películas de 'After' en las que tomó gran parte como productora y guionista, en 2017 fundó su empresa de entretenimiento, Frayed Pages Media, para involucrarse más en la producción y adaptación cinematográfica de sus obras. Entre sus proyectos más recientes se encuentran la adaptación de 'A pesar de ti' de Colleen Hoover y 'Sunrise. El último amanecer', su última novela publicada por la editorial Planeta.

Nueva novela ambientada en Mallorca

Pero ahora, en su último proyecto como escritora, Todd se traslada a Mallorca. ¿Por qué? "Fue una decisión bastante subconsciente. Tenía una escena en la cabeza: un pescador en una pequeña embarcación, en un lugar muy hermoso, y enseguida pensé en España. Mallorca apareció de forma natural porque es una isla preciosa y encajaba muy bien con el tono de la historia", explica. Pero lo que vino después de una investigación y hablar con personas locales fue más allá. Se encontró con un problema muy presente como es la masificación y el turismo irresponsable. "Para mí habría sido terrible escribir una historia que simplemente glamurizara la isla sin hablar de los problemas reales que afectan a quienes viven allí", reflexiona.

Anna Todd, autora de la saga 'After' y su la novela 'Sunrise. El último amanecer' / Planeta

Y no le resultó difícil ponerse en su lugar. "Porque soy una persona muy empática, y cuanto más investigaba y escuchaba a la gente de la isla, más claro tenía que esa realidad debía estar en la novela. Y yo vengo de un país que lo gentrifica absolutamente todo, y soy muy crítica con eso", asiente. "Y no quería ser la escritora estadounidense que llega, escribe una historia de amor de verano en una isla preciosa y evita cualquier tema incómodo. Además, tengo muchas lectoras españolas desde el principio de mi carrera, y me parecía injusto no abordar algo que sé que les afecta".

Vengo de un país que lo gentrifica absolutamente todo, y soy muy crítica con eso" Anna Todd — Escritora

Dos mundos opuestos

La novela aborda, a parte del turismo excesivo y el daño que puede ocasionar, otros temas incómodos como el clasismo. La protagoista, Oriah, es una turista que vive en un mundo donde el dinero y la abundancia nunca falta. Por otro lado, Julián, local de la isla, vive prácticamente al día con su negocio familiar. Ella, visita la isla con su madre para montar lo que será otro hotel lujoso que atrapará a miles de personas más a la isla, que ya está suficientemente saturada. Pero no es consciente de lo que viven los locales con la llegada de estos turistas de más.

"Quise poner sobre la mesa la idea del sueño americano frente a una vida mucho más precaria, como la de alguien que prácticamente vive en un barco. Y, aunque soy crítica con el turismo y con el clasismo, también creo que, al menos en mis libros, el amor puede romper algunas barreras", dice Todd.

Las personas con enfermedades crónicas también merecen historias donde se enamoran, viven plenamente y no son reducidas únicamente a su diagnóstico" Anna Todd — Escritora

Todd también aprovecha la novela para visibilizar la esclerosis tuberosa, una enfermedad que conoce de cerca. "Mi hijo la padece. Su caso es más severo que el del personaje porque también tiene autismo y más síntomas, pero era importante para mí hablar de ello porque conozco esa realidad de cerca", revela. Como madre y como lectora, la autora quería romper con una representación habitual en la literatura romántica y cambiar la visión de que el personaje que tiene un problema de salud similar nunca tiene un final feliz. Y, tal y como recuerda, "las personas con enfermedades crónicas también merecen historias donde se enamoran, viven plenamente y no son reducidas únicamente a su diagnóstico".

Acercar a las personas a la lectura

Uno de los logros con el que se queda Anna Todd, echando la vista atrás, es haber acercado a tantas personas a la lectura. "Muchas de mis lectores no leían antes y empezaron a hacerlo con mis historias. A veces siento nostalgia, pero de una forma bonita", explica. Pero tampoco quiere distanciarse de esa etapa porque ha formado una parte enorme de su identidad, y "como lectora y como mujer trabajadora, siento mucho orgullo por ese legado. No sería justo separar a la persona que soy hoy de todo ese recorrido. Soy distinta, pero también soy el resultado de todas esas etapas".