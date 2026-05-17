Sara Correia trae su fado regenerado y fiel a la esencia: "Es mi fe, mi catedral, y no lo elegí, sino que el fado me eligió a mí"

Lejos de quedarse como una pieza de museo, como parecía apuntar décadas atrás, el fado no deja de regenerarse y Sara Correia es un alto exponente de esa pervivencia, abriéndose a nuevos influjos y sin perder la esencia. Lisboeta de 32 años, no es que cante fado, sino que se diría que forma parte del género de un modo orgánico. “Es mi fe, mi catedral. No sé vivir sin el fado, no puedo ni siquiera imaginarlo, y no es algo que yo haya elegido: es el fado en el que me eligió a mí para que lo cantara”, explica a este diario en vísperas de su actuación, este lunes, en el teatro Poliorama, dentro del Festival Fado Barcelona.

Correia respiró el fado se diría que desde la cuna. “Mi tía lo cantaba, y mis abuelos eran muy fadistas. He crecido dentro de él y comencé a cantarlo en público con 9 años. En vez de dos brazos, tengo tres, porque el fado es una continuación de la persona que soy”, cuenta por vía telefónica desde Lisboa. A los 13 años ganó un concurso importante, la Grande Noite do Fado, y ya tuvo claro a qué quería dedicar su vida, sin reparar en las dificultades. “Vengo de un barrio, Chelas, que en otro tiempo tuvo mala fama, pero yo quise sobreponerme a eso y lanzar el mensaje de que no puedes desistir en el camino de conseguir lo que deseas”, señala. Lo hizo desde su posición de “mujer de barrio”, añade. “Sin medio a asumir la mujer que soy y el lugar del que procedo”.

Fuerza interior femenina

Vuelve a Barcelona, donde ya ha actuado en dos ocasiones, para presentar su cuarto álbum, ‘Tempestade’, cuyo título tiene que ver con la naturaleza de las autoras de las canciones, todas ellas mujeres. “Se llama así porque nosotras tenemos una fuerza interior muy grande. Yo me defino así, como una persona con mucha energía y un poco tempestuosa”, ríe. Ahí están su cómplice habitual, Carolina Deslantes, “la mejor compositora de la nueva generación en Portugal”, junto con rescates de textos de otro tiempo, de autoras como Florbela Espanca. La arropan los instrumentos tradicionales, la guitarra clásica y la portuguesa, así como una orquesta.

Canciones con drama y conflicto, sí, “porque así es el fado, muy intenso, con mucho dolor”, un reflejo “del alma portuguesa y de que la vida no es un mar de rosas”. Algunas pueden ajustarse a los patrones ortodoxos del fado, y otras no tanto, y cobrar forma de canciones abiertas a otras influencias. “Pero, cante lo que cante, lo que llevo dentro en la voz no cambia”. Correia compara el fado con el flamenco, “músicas que no pueden estar en un nicho”, observa, y pone como ejemplo a Rosalía, “que cantaba flamenco y eso sigue estando ahí en lo que hace ahora”. También en lo ve en esa incursión de la catalana en el fado plasmada en ‘Lux’, en la canción ‘Memòria’ (dueto con Carminho), basada en el tradicional ‘Fado Maria Rita’, de Armando Machado. “No tenemos que ser una única cosa, una única mujer”.

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El fado se ha prodigado en buena medida a través de voces femeninas, en particular en la era moderna: ahí están otras voces contemporáneas como la propia Carminho o Mariza, Ana Moura, Katia Guerreiro, Cristina Branco... “Es cierto que actualmente es más fácil escuchar a mujeres cantando fados, pero a mí me gustan más los hombres, que llegan a hacerme llorar con su sensibilidad”, apunta, y cita a António Zambujo y Camané. Su figura más alta, sin embargo, no admite dudas. “Amália (Rodrigues) es para mí la reina del fado, mi santa. Es indiscutible. La mayor referencia de mi vida”, subraya Sara Correia, que incluirá una de sus canciones “importantes” en el Poliorama, donde actuará arropada por su grupo de cuatro músicos. No es el único escenario catalán que visitará próximamente: el 11 de julio estará en el FIMPT (Festival Internacional de Música Popular i Tradicional), de Vilanova i La Geltrú.