Tres proyectos culturales de envergadura aspiran a conseguir que los barceloneses vuelvan a ramblear

"Pertenezco a una generación que rambleó mucho", dice Xavier Marcé, concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona. Palabras de 'boomer'. Los barceloneses pertenecientes a la Generación X también ramblearon, pero algo menos. Y posiblemente muchos miembros de las cohortes demográficas posteriores no hayan oído nunca el verbo ramblear (del catalán 'ramblejar', no recogido en el diccionario de la RAE pese a su amplio uso oral y escrito en castellano, sobre todo en los años 70 y 80), no en balde se han dedicado más a esquivar la Rambla o cruzarla como centellas que a pasearla, obligados por la masificación y el monocultivo turísticos de la arteria.

"La Rambla está excesivamente tomada por el turismo y ha perdido la complicidad de la ciudad", admite Marcé. Es una situación que considera reversible. De hecho, la recuperación de la Rambla (y de Ciutat Vella en general) para los barceloneses es un objetivo destacado del gobierno municipal de Jaume Collboni.

Está previsto que la reurbanización de la Rambla concluya en el primer timestre de 2027. Y a esa larga y taladrante intervención seguirán tres inauguraciones de equipamientos culturales de calibre.

El Teatre Capitol (La Rambla, 138) debería reabrir como espacio de propiedad municipal y con gestión todavía por asignar en otoño de 2027. La adquisición del inmueble es fruto de un acuerdo con Torcalena Servicios y Gestiones SL que incluye la recalificación urbanística de otro que posee la empresa en el número 2 de la calle de Fontanella (el histórico edificio de Telefónica). El consistorio estima que la operación le reportará una generosa plusvalía con la que rehabilitará el antiguo 'Can Pistoles', con dos salas.

La fachada del futuro Teatre Capitol, esta semana / Pau Gracià

Exposición y creación

La inauguración del Centre d'Art Digital de Catalunya, en el antiguo edifico de La Foneria, en La Rambla, 2, está prevista para el primer semestre de 2028. Este proyecto de la Conselleria de Cultura de la Generalitat tiene un presupuesto estimado de 13 millones de euros. Tendrá dos plantas dedicadas a exposición y otras dos dedicadas a la creación y la "estructuración del sector", según Marisol López, secretaria general de Innovació. El sector, ahora que lo digital atraviesa prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, es "la creación que no existiría de no existir la tecnología digital", puntualiza López. La idea es que el Centre d'Art Digital actúe en el futuro como amplificador de la innovación surgida de Catalunya Media City, el estratégico 'hub' audiovisual y digital que la Generalitat prevé estrenar a finales de 2028 en las Tres Chimeneas de Sant Adrià de Besòs. A López le gustaría que el Centre d'Art Digital de Catalunya se presentara en sociedad con una exposición de lo que se ha hecho en este ámbito en Catalunya desde el siglo pasado, con pioneros como Marcel·lí Antúnez, Antoni Abad o Alba G. Corral. Ojo: el sistema uiversitario catalán supera este curso los 5.100 estudiantes de disciplinas vinculadas al arte digital, informa la Conselleria de Cultura.

La antigua Foneria, que acogerá el Centre d'Art Digital de Catalunya / Pau Gracià

Un gigante

Por último, ya ha comenzado la reforma del inmenso Teatre Principal, el que le da nombre solo uno de sus espacios, propiedad de Balañá y arrendado por el grupo hotelero Atir Hospitality. La idea es un espacio polivalente dedicado al teatro, el teatro musical, la música en directo, exposiciones inmersivas y, cómo no, gastronomía. Respetando el valor patrimonial del complejo (donde están la Cúpula Venus, el Teatro Latino o el alucinante Jai Alai). Está catalogado como Bien de Interés Local y Marcé afirma que a las exigencias que ello comporta deberá adaptarse el proyecto del despacho arquitectónico Batlleroig. La inversión estimada es de 45 millones de euros y la inauguración está prevista para 2029.

El concejal de Cultura confía en el "efecto multiplicador" de estos espacios "enfocados a la ciudadanía", considera, sobre la restauración y el comercio de la zona, particularmente en la "estigmatizada" parte baja de la Rambla.

La verdadera importancia de la Rambla estaba en su condición de ágora urbana donde se encontraba todo tipo de gente Xavier Theros — Cronista de Barcelona y novelista

Xavier Theros, cronista de Barcelona y novelista, celebra las intervenciones, sobre todo la del Principal (era una lástima que el teatro más antiguo de Barcelona se cayera a trozos), pero es menos optimista que Marcé. "No parece que a corto plazo los barceloneses volvamos a ramblear -considera- Y si volvemos a hacerlo, no creo que signifique lo mismo". Apoyo histórico de Theros: "La Rambla ha sido el centro de Barcelona desde que en el siglo XIV pasó de ser un suburbio fuera de las murallas a quedar situada justo en la mitad de la ciudad antigua (el Gòtic) y la nueva (el Raval). Pese a que tuvo una gran vida cultural (teatros, cafès, librerías, los quioscos abiertos 24 horas hasta hace cuatro días), su verdadera importancia estaba en su condición de ágora urbana donde se encontraba todo tipo de gente". Esto es difícil de recuperar, habida cuenta de "la descentralización de la ciudad y la brutal ocupación turística del paseo", prosigue Theros.

La Rambla se ha convertido en un no-lugar, en un espacio de especulación económica sin vecinos Andreu Navarra — Historiador y escritor

Andreu Navarra, historiador y autor del magnífico ensayo 'Bohemia y barricadas', subtitulado 'Barcelona, 1888-1939. Una historia cultural', es aún más escéptico. "No oigo 'ramblear' desde que era un niño -cuenta-. En cambio oigo 'ravalear'. La Rambla y el Raval están al lado. ¿Cuál es la diferencia? Que la Rambla se ha convertido en un no-lugar, en un espacio de especulación económica sin vecinos y sin espacio para los barceloneses".

Marcé reclama "un poco de tiempo" para crear un "estado de opinión favorable".

Horizonte más lejano

En un horizonte más lejano, con optimismo situado en 2031, está prevista la inauguración del Liceu Maren el Moll d'Espanya, con una inversión público-privada de 50 millones de euros. Será una prolongación marítima del eje cultural de La Rambla.

En La Rambla ya existen como potentes polos culturales el Teatre Poliorama, la Virreina Centre de la Imatge, el Gran Teatre del Liceu o el Arts Santa Mònica. Fuera de la Rambla, aunque parte del mismo ecosistema cultural, se encuentran el CCCB, el Macba, el Teatre Romea, el Ateneu Barcelonès, el Palau Martorell, el complejo del antiguo Hospital de la Santa Creu o el Museu Marítim. En la calle Ample, donde está el Palau Martorell, vislumbra Marcé otro posible palacio privado transformado en espacio cultural.