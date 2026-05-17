Pep Duran, el librero jubilado que ha transformado un bosque del Montseny en una biblioteca encantada: "Un baño de sonidos y sensaciones"

A 700 metros de altura, Pep Duran -un librero jubilado del Maresme- ha construido 'BiblioBosc', una biblioteca insólita en Catalunya que se erige en un bosque de 4 hectáreas ubicado en Sant Pere de Vilamajor, y que entremezcla libros, naturaleza y magia. A sus 82 años todavía desprende una vitalidad infinita y, para sus visitas, aparece vestido como un personaje de novela con sombrero, chaleco y unas maletas que contienen cofres, instrumentos musicales y una decena de libros por descubrir.

Pep Duran se define a si mismo como "trajinante de cuentos", para seguir -de alguna forma- con la tradición de su familia, "trajinantes de campos". Ahora, puede combinar la historia de sus padres y abuelos con la suya y vivir en plena naturaleza, pero rodeado de obras literarias. Pese a que su formación es ingeniero electrónico, es un estilo de vida que nunca cuadró con él y decidió fundar la histórica librería Robafaves de Mataró, con la que se convirtió en una de las personalidades literarias del Maresme por trasladar su amor por los libros a los más pequeños.

Una experiencia única

"La vida me ha llevado por muchos caminos, agradables y no tanto, siempre con los libros de fondo. Descubrí que trabajar en el mundo de los libros y en su difusión era como tener muchos tesoros entre las manos, como los piratas, pero sin tanto riesgo", explica en 'BiblioBosc' . Una vez jubilado, compró esta casa abandonada en el bosque del Montseny que se ha acabado convirtiendo en una experiencia única en Catalunya.

El bosque, en pleno parque natural del Montseny, está formado por castaños, robles, encinas y muchos otros arbustos, situado entre dos torrentes de fuerte pendiente. Este espacio singular funciona como una biblioteca al aire libre donde los libros cuelgan de los árboles dentro de buzones de correo y casitas para protegerlos de la lluvia.

A lo largo de los caminos se distribuyen más de 400 libros de colección particular del librero Pep Duran. Los visitantes pueden ojear los ejemplares en el momento -Duran también interpreta algunos de ellos- y devolverlos donde los encontraron, pero nunca salen del bosque, ni siquiera en forma del habitual préstamo de las bibliotecas. El recorrido de la BiblioBosc se extiende por un laberinto de senderos de más de cuatro kilómetros que serpentean entre pendientes.

Un viaje hacia uno mismo

La BiblioBosc se presenta como un espacio donde la lectura y la naturaleza se unen para invitar a la contemplación, al silencio y al reencuentro interior. Entre árboles, buzones con libros escondidos y personajes fantásticos, este proyecto defiende que los libros nos ayudan a "abrir ventanas, hacia afuera y hacia adentro", para comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Perderse por sus senderos es, en realidad, una forma de volver a encontrarse a través de las palabras y las emociones que despierta el contacto con la naturaleza.

La experiencia de la BiblioBosc también se plantea como un viaje sensorial y espiritual, "un baño de olores, sonidos y sensaciones" que favorece la atención plena. El bosque aparece como una metáfora de la vida: "un espacio donde uno se pierde y se vuelve a encontrar, siempre entre libros". Duran defiende que "el silencio del bosque nos invita a encontrarnos".

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"Vivir en el bosque, estar en un estado de contemplación y quietud. Dejar que las cosas sucedan, estar en el aquí y el ahora. Juego en el bosque a crear caminos y encontrar personajes. De pequeño, en Argentona, ya lo hacía. Ahora lo hago para mí, sin ninguna pretensión. La Bibliobosc ha es mi laberinto del minotauro", explica.