Javier Bardem carga en Cannes contra el "comportamiento masculino tóxico" de Trump, Netanyahu y Putin

En el tenso contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por los conflictos armados, la polarización y las tensiones geopolíticas, cada vez son más las figuras públicas que se atreven a alzar la voz y a posicionarse sobre las cuestiones humanitarias.

Y el mundo del cine no se queda al margen: entre cámaras, flashes y alfombras rojas, actores y directores han expresado públicamente sus reivindicaciones y denuncias contra los conflictos que mantienen en vilo a gran parte del mundo.

No a la guerra y Palestina libre

De hecho, la industria cinematográfica ha sido escenario habitual de discursos políticos y sociales. Nombres destacados del panorama cultural han intervenido públicamente para hablar sobre cuestiones bélicas, derechos humanos e, incluso, para criticar a los líderes mundiales. Así, muchos de los eventos más mediáticos de la industria se han convertido en plataformas abiertas al debate.

Uno de los actores que no teme callarse ante las injusticias es Javier Bardem, que ha vuelto a aprovechar su presencia en un festival de cine para alzar la voz después de hacerlo en los Óscar, donde no dudó en defender el “no a la guerra y Palestina libre”

Contra "los machos alfa"

Ahora ha sido este domingo en el Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos de todo el mundo.

Bardem ha hablado del "puto comportamiento masculino tóxico" de Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin, a los que ha acusado de "crear miles de muertos".

"Los machos alfa van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte hasta destrozarte'. Es un puto comportamiento masculino tóxico que está creando miles de muertos", ha asegurado el actor en la rueda de prensa de 'El ser querido', película de Rodrigo Sorogoyen que opta a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Miedo a sufrir consecuencias

Asimismo, Bardem ha aprovechado la ocasión para arremeter contra la violencia machista, una lacra que, en lo que llevamos de 2026 y solo en España, ya ha dejado 19 mujeres asesinadas. El actor ha asegurado que viene “de un país muy machista que se llama España, donde hay una media de dos mujeres asesinadas al mes por sus maridos o ex novios, lo cual es horrible”.

En este sentido, ha añadido que este problema social también afecta a Trump, Putin y Netanyahu, y considera que si se habla del "comportamiento masculino tóxico" es por la conciencia social que hay en torno a esta cuestión.

Además, el actor ha reconocido que el miedo a sufrir consecuencias profesionales por posicionarse existe, pero para él lo importante es "poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno".

El buen momento del cine español

Por último, se la ha preguntado por el buen momento del cine español, representado en Cannes por la película de Sorogoyen y 'Amarga Navidad', de Almodóvar', así como 'La bola negra', de Los Javis, y ha agradecido que el festival haya acogido estas tres cintas y ha calificado el momento de "logro impresionante".

"Cannes ha honrado al cine español este año con tres películas, que se merecen estar aquí. Es un logro impresionante tener tres películas españolas en este gran evento internacional. Dice muchísimo de nuestra industria, y estamos extremadamente orgullosos", ha celebrado.

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Además, ha ensalzado el nivel técnico que hay en España en el cine, y también las historias que se están contando en los últimos tiempos. "Es algo maravilloso formar parte de todo esto. Es un año especial en el que estamos presentes. Hay muchísimos hombres y mujeres de España aquí presentes, y sentimos que somos muy afortunados", ha señalado.