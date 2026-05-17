Identificado en Cartagena el cañón utilizado por Clint Eastwood en la secuencia final de 'El bueno, el feo y el malo'

Un cañón expuesto en el Museo Histórico Militar de Cartagena ha sido identificado como la pieza que utilizó Clint Eastwood en la secuencia final de 'El bueno, el feo y el malo' (1966), según ha descubierto Diego Montero, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Sad Hill.

El cañón Whitworth de 1873, empleado por Clint Eastwood, se custodia en el Museo Histórico Militar de Cartagena registrado con el inventario MUE-5410. Montero ha cotejado la información recogida en el libro 'Behind the Scenes of Sergio Leone's The Good, the Bad and the Ugly', de Peter J. Hanley, con la documentación conservada en el museo cartagenero.

El hallazgo se produce a escasos dos meses de la conmemoración del 60 aniversario del rodaje de la película en la provincia de Burgos. La pieza es un cañón Whitworth de calibre 75 mm y ánima hexagonal, fabricado en Manchester en 1873 y utilizado durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876).

El cañón fue restaurado en 2010 por la Asociación de Amigos del Museo, un grupo de voluntarios británicos y españoles jubilados que colaboran en la conservación de los fondos históricos de la institución.

Durante el rodaje de la película, el equipo de Sergio Leone solicitó al Museo del Ejército de Madrid diversos cañones y morteros originales de los siglos XVIII y XIX, que fueron trasladados bajo custodia militar hasta las localizaciones burgalesas.

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La asociación lamenta que no será posible su cesión para los actos conmemorativos previstos el próximo mes de julio en Burgos, aunque destaca que el hallazgo refuerza el valor cultural y cinematográfico del conjunto de enclaves vinculados al filme, incorporando a Cartagena a este itinerario junto al valle del Arlanza, el desierto de Tabernas, la sierra madrileña o la zona de La Calahorra, en Granada.