Étienne Davodeau: "Quienes cuidan a alguien con alzhéimer también necesitan ayuda"

¿Cómo actuar ante alguien que sufre alzhéimer? "Si estás delante de una persona sin piernas, no le dices ‘levántate’. De la misma manera, no le puedes decir a alguien que ha perdido la memoria, ‘recuerda’, o ‘¿cómo no lo recuerdas? Si acabo de decírtelo’?". Lo explica el autor francés Étienne Davodeau (1965), recordando que en su nuevo cómic, ‘Allí donde vas’ (La Cúpula), eso lo ejemplifica negro sobre blanco su mujer, Françoise Roy (1966), que trabaja desde hace años acompañando a personas con alzhéimer y otras demencias degenerativas y ayudando a sus familiares. Ambos estaban el pasado viernes recién llegados al Cómic Barcelona y tras la entrevista se dirigían a firmar ejemplares. Juntos, porque en la nueva obra del dibujante, ella, y su labor, son los protagonistas.

"Es muy difícil cuando te toca de cerca. Acompañar a mi madre no ha sido fácil para mí, y ahora entiendo aún más a los familiares" Françoise Roy

Como en su celebrada ‘Los ignorantes’, donde Davodeau maridaba su mundo de los tebeos con el de un viticultor y sus vinos, aprendiendo mutuamente uno del otro, en ‘Allí donde vas’, utiliza una fórmula similar. "Aunque odio dibujarme a mí mismo, es muy positivo que quien dibuja la historia esté en ella, me permite mostrar las bambalinas del libro. Enseñarle al lector a Françoise leyendo páginas del cómic y mostrando su reacción, o sus dudas en aceptar que yo contara su trabajo a través de ella o sobre cómo lo cuento. Así, el libro se retroalimenta y el lector ve que como autor no tengo ningún superpoder, que me equivoco y también dudo".

El dibujante Étienne Davodeau y, su mujer, Françoise Roy, protagonistas de 'Allí donde vas', firmando en el Cómic Barcelona. / Zowy Voeten

"El libro -confiesa el dibujante- muestra un poco cómo es nuestra vida como pareja, sale nuestra intimidad. De hecho, es mi libro más íntimo. Pero también sale la intimidad de las familias de los enfermos". También la propia, pues la madre de Roy también está perdiendo la memoria. "Es muy difícil cuando te toca de cerca. Acompañar a mi madre no ha sido fácil para mí, y ahora entiendo aún más a los familiares", se sincera esta profesional, cuya tarea consiste no tanto en intentar preservar la memoria de estas personas sino en crear vínculos y relaciones de reconocimiento, con rutinas que den calidad inmediata a unas vidas marcadas por el olvido y la confusión.

El trabajo del neurólogo

"Estuve en una charla donde un neurólogo reconocía que su trabajo acababa en el momento en que diagnosticaba a un paciente y le comunicaba que tenía alzhéimer. Porque no hay tratamiento, a día de hoy no tiene cura. Y es ahí donde empieza el trabajo de personas como Françoise", continúa el también autor de ‘Rural’ o ‘Lulú, mujer desnuda’.

Página de 'Allí donde vas'. / Étienne Davodeau

El cómic cuenta, con respeto y honestidad, experiencias que han compartido en ese acompañamiento a personas desorientadas. "Las familias pueden ver que no están solas. Desde que publicamos el libro en Francia, en octubre, recibimos mensajes muy emotivos de gente que ves que necesita informarse, hablar de ello… y el cómic ayuda a eso. Unos nos dicen que les habría gustado tener el libro cuando aún estaban acompañando a sus familiares; una mujer que cuidaba a su padre nos dijo que no sabía lo mucho que lo necesitaba hasta que lo leyó", señala el dibujante. "Es un mal muy difícil de vivir, tanto para los enfermos como para sus seres queridos. Quienes cuidan a estas personas también necesitan ayuda, un acompañamiento", constata Roy, que agrega que su trabajo "es darles claves para que entiendan lo que les está pasando". "Yo me adapto a las dificultades de cada uno e intento que vivan lo mejor posible. Siempre veo la humanidad que llevan dentro y muestro empatía, pero es complicado porque estableces una relación con ellos y creas un vínculo. Debes también mantener la distancia para no mostrarte afectada cuando empeoran", admite.

Centro en Quebec

En el cómic visitan un centro de Quebec -Carpe Diem- donde Roy estuvo un tiempo. "Es lo contrario de una residencia clásica. Allí es la residencia la que se adapta al enfermo. Allí les ves felices, ves que es posible hacer un acompañamiento digno. Lástima que no haya demasiados lugares como este. Que haya más es un tema de voluntad política", concluye Davodeau. "Ojalá si un día llegamos a necesitarlo haya más", se despide Roy.