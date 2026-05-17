Esta es 'Bangaranga', la canción de Bulgaria ganadora de Eurovisión 2026 | VÍDEO

Tras una apretada votación tanto del jurado profesional como del televoto, Bulgaria se proclamó ganadora de Eurovisión de este 2026, una edición marcada por la polémica en torno a la participiación de Israel al certamen, quien acabó quedando en segundo lugar. Pero 'Bangarang' de la cantante Dara, una de las artistas pop más reconocidas del país, se impuso a Impuso a la 'Michelle' del israelí Noam Bettan con un total de 516 votos (204 del jurado profesional y 312 del televoto).

Dara fue elegida como representante búlgara tras imponerse en la preselección nacional 'Natsionalna Selektsiya 2026', organizada por la televisión pública BNT. Y escogió 'Bangaranga', un término que representa la fuerza interior, para representar un tema pop-electrónico muy enérgico y a la vez caótico en el que trata cómo descubrir la fuerza interior propia, actuar con amor en lugar de miedo y aceptar tu propia rebeldía. Todo desde el simbolismo del alboroto o la rebelión, algo que Dara supo ejemplificar en su actuación. Asimismo, la canción está fuertemente inspirada en los 'Kukeri', unos tradicionales espíritus y rituales búlgaros diseñados para ahuyentar a los malos espíritus a través del caos y la energía.

La canción, compuesta por la propia Dara junto a Anne Judith Wik, Cristian Tarcea y Dimitris Kontopoulos, combina los elementos pop con toques orquestrales y sonidos tradicionales búlgaros, algo que ha sabido premiar el público que ha conectado con una canción totalmente diferente a la edición anterior.

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Además, es la primera vez que Bulgaria se hace con el Micrófono de Cristal: lleva 15 ediciones a su espalda y, hasta hoy, su mejor resultado era un segundo puesto. Lo alcanzó en 2017, gracias a un hipnótico Kristian Kostov.