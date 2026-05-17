Eurovisión 2026
Esta es 'Bangaranga', la canción de Bulgaria ganadora de Eurovisión 2026 | VÍDEO
Bulgaria gana a Israel en una Eurovisión con tormenta política: gritos, abucheos y pitadas en el primer festival sin España
¿Quién ha ganado Eurovisión 2026? Bulgaria con la canción 'Bangaranga' de Dara gana el festival
Tras una apretada votación tanto del jurado profesional como del televoto, Bulgaria se proclamó ganadora de Eurovisión de este 2026, una edición marcada por la polémica en torno a la participiación de Israel al certamen, quien acabó quedando en segundo lugar. Pero 'Bangarang' de la cantante Dara, una de las artistas pop más reconocidas del país, se impuso a Impuso a la 'Michelle' del israelí Noam Bettan con un total de 516 votos (204 del jurado profesional y 312 del televoto).
Dara fue elegida como representante búlgara tras imponerse en la preselección nacional 'Natsionalna Selektsiya 2026', organizada por la televisión pública BNT. Y escogió 'Bangaranga', un término que representa la fuerza interior, para representar un tema pop-electrónico muy enérgico y a la vez caótico en el que trata cómo descubrir la fuerza interior propia, actuar con amor en lugar de miedo y aceptar tu propia rebeldía. Todo desde el simbolismo del alboroto o la rebelión, algo que Dara supo ejemplificar en su actuación. Asimismo, la canción está fuertemente inspirada en los 'Kukeri', unos tradicionales espíritus y rituales búlgaros diseñados para ahuyentar a los malos espíritus a través del caos y la energía.
La canción, compuesta por la propia Dara junto a Anne Judith Wik, Cristian Tarcea y Dimitris Kontopoulos, combina los elementos pop con toques orquestrales y sonidos tradicionales búlgaros, algo que ha sabido premiar el público que ha conectado con una canción totalmente diferente a la edición anterior.
Además, es la primera vez que Bulgaria se hace con el Micrófono de Cristal: lleva 15 ediciones a su espalda y, hasta hoy, su mejor resultado era un segundo puesto. Lo alcanzó en 2017, gracias a un hipnótico Kristian Kostov.
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