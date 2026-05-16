Llega la Nit dels Museus de Barcelona este sábado: guía completa de actividades y espacios abiertos

Desde asistir a un concierto de música techno fusionada con cantos gregorianos hasta un taller de incienso o juegos para toda la familia. Estas son tan solo algunas de las actividades que se podrán hacer durante La Noche de los Museos en Barcelona este sábado 16 de mayo.

A partir de las 19 h –cuando cierran normalmente la mayoría de los museos– y hasta la 1 h de la madrugada, 94 espacios abrirán sus puertas en una velada llena de actos enfocados a los distintos públicos y jornadas de puertas abiertas. La mayoría de espacios se encuentran en Barcelona, destacando las zonas de Montjuïc y Ciutat Vella, dónde se concentran la mayoría de los museos que participan. Sin embargo, la edición de este año se expande a una amplia zona del área metropolitana, contando con espacios en Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Sant Joan Despí.

Así mismo, como novedad, se añaden a la jornada recintos como el Gran Hotel Barcino, el Centro Cultural La Bòbila o el Centro de Transformación Digital La Florida 6.0 de L’Hospitalet. También estarán disponibles el Centro de Interpretación del Castillo de Montjuïc, totalmente renovado, y dos sedes del Museo de Historia de Barcelona: la Casa de l’Aigua y la Fabra i Coats.

Además, durante esta edición se han seleccionado actividades dirigidas al público joven. Así, por ejemplo, en el Centre d'Arts Santa Mònica se podrá participar en la experiencia inmersiva 'Taula d’espectres', que combina la luz y la materia. En el Museu Nacional d'Art de catalunya (MNAC), por su lado, se podrá asistir a una sesión de DJs que irá seguida por el ‘Gregotechno’, una experiencia inspirada en la Edad Media coincidiendo con la exposición temporal ‘Sant Pere de Rodes y el Maestro de Cabestany. La creación de un mito’.

Durante La Noche de los Museos, los recintos ofrecerán jornadas de puertas abiertas e incluso visitas guiadas para algunas exposiciones. Sin embargo, para acceder a ciertas actividades, o incluso para las puertas abiertas, hay que apuntarse con anterioridad, por las limitaciones de aforo.

Las actividades destacadas de la noche

Uno de los centros que más eventos propone para la velada es el Museu de la Ciència CosmoCaixa. El centro dispondrá de 12 actividades gratuitas y sin entrada, como pases para el planetario ‘El cielo de hoy’ o el taller-espectáculo ‘Termoshow. Ciencia que quema’

Por su lado, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes celebra los 700 años de historia por los que realizará hasta tres visitas guiadas –con reserva previa– por las diferentes zonas de monasterio y el taller 'Jardín de los sueños', en el que se realizará un elemento decorativo a partir de flores secas.

En el antiguo centro penitenciario La Model se ofrecerá una jornada de puertas abiertas donde se podrá visitar la exposición 'I después de Franco, ¿qué? (1965-1975)'. Pero además, el recinto acogerá un espectáculo de teatro de memoria histórica, 'El fil vermell', que muestra las voces de mujeres que vivieron de primera mano la institución franquista del Patronato de Protección a la Mujer.

Siguiendo con la reflexión y la mirada al pasado, en el Museu Història de la Immigració de Catalunya- MhiC, se dispondrá por primera vez la exposición 'Mirador 360°. Tot això era Camp', con un recorrido a cargo de los curadores. Además, se proyectará el documental 'Historias del buen valle' de J. L. Guerín.

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Un toque musical

La música llenará muchos de los espacios que participan en La Noche de los Museos. Así, se podrán disfrutar todos los estilos musicales, por ejemplo, en el Caixaforum actuará la banda The Missing Trio, que destaca por sus improvisaciones con la guitarra, el bajo y la batería. En esta línea, en la KBr Fundación MAPFRE habrá un concierto de jazz en torno a la figura de Walker Evans, realizado de la mano del Conservatori Liceu. Por su lado, en el Recinto Modernista de Sant Pau, habrá actuaciones de la Jove Camerata Orpheus y en el Museu del Disseny se dará una perspectiva musical a los objetos que llenan las exposiciones en dos espectáculos de 40 minutos.