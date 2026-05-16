Oques Grasses sacuden el Fòrum con su épica flipada en el camino hacia el Estadi Olímpic

Como broche a su día grande en el Fòrum, este sábado, Estrella Damm, en la celebración de su 150° aniversario, se anotó el tanto de programar a ese grupo que ha roto las costuras de la música en catalán con sus cuatro noches de ‘sold out’ en el Estadi Olímpic, cerradas para el próximo octubre. En el camino hacia tales gestas, Oques Grasses demostraron por qué sus canciones, sus rimas y su pócima electro-festiva conectan a esa escala, brindando un rotundo ‘show’ de hora y media que cerró un desfile de atracciones pop por el que pasaron Maria Jaume, Ginestà, 31FAM, Els Catarres, The Tyets, Mushka y Love of Lesbian.

Si era un preparativo de sus noches en Montjuïc, no se quedó corto: 30.000 personas ocupando la planicie y entonando a todo pulmón esos versos que caminan en el filo que separa la sabiduría menestral de la filosofía flipada. Canciones con capas emocionales y aparato electrónico, ese influjo de Coldplay, y derivas disfrutonas muy orgánicas que sugirieron que Oques hereda la tradición, tan catalana, de la verbena mestiza, con ecos que se remontan a la era layetana. Hubo oficio musical y capacidad para modular distintos estados de ánimo a lo largo del concierto. Y temas que impactaron, como ‘Molta tralla’ y ‘Bambi’, que abrieron la sesión, ambos de su último álbum, ‘Fruit del deliri’, el más citado.

Concierto de Oques Grasses en el Parc del Forum en la fiesta 150 aniversario de Estrella Damm / FERRAN SENDRA / EPC

En el centro, ese ‘frontman’ de voz imperfecta y seguramente por ello tan cercana, pegado a su guitarrita, con ese aire de quien acaba de llegar a la urbe bajando de las montañas. Trovador discreto con poderes de brujo, hay algo en él que despierta la identificación, y el resto lo pone una hoja de ruta musical rica en giros: travesuras electrónicas y guitarras ‘funky’, algo de reggae y bastante latinidad, muchos estribillos con frases lapidarias y un don por captar aquello que todo el mundo tiene ganas de decir de vez en cuando: “a la merda tot, a la merda tot”, repitió la tonada de ‘Bacanals’, resonando en el Fòrum.

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Oques Grasses recordaron que no nacieron ayer con un par de rescates de su primer álbum, de 2012 (esa tontorrona ‘Cul’), y abrieron una cuña acústica (encabezada por ‘Córrer pels camps’) que les permitió luego activar toda la maquinaria ‘in crescendo’ para imponer la algarabía en el lugar. Después de los relieves de ‘De bonesh’, ‘In the night’ y ‘Bye bye’, Montero, tan coloquial él, y sin falsa modestia, anunció una canción “tope bona” que resultó ser la regeneradora ‘Torno a ser jo’. Ya solo quedó el momento de recogimiento de ‘La gent que estimo’: los miembros del grupo, sentados en hilera como en un ‘foc de camp’, cantando a la pureza de espíritu, otro resorte que Oques saben estimular para que lo suyo atrape a través de la música y más allá de ella.