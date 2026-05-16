La 'Nit dels Museus' llena de visitantes 94 espacios del área de Barcelona con actividades hasta la madrugada

La 'Nit dels Museus' se consolida como propuesta cultural en el área metropolitana de Barcelona y este año confía en superar los 115.000 visitantes del año pasado con un programa que se alarga hasta la madrugada en 94 espacios. “Para nosotros es una fiesta. Hemos programado actividades para que pueda disfrutarlas toda la población”, asegura la directora de Museos del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), Montse Torras, en declaraciones a la ACN. A las 19 h ya se reunían decenas de personas en el interior de museos como el Picasso o el MACBA. También ha generado mucha expectación el concierto de ‘techno medieval’ de Gregotechno, que ha hecho vibrar la sala oval del MNAC con su mezcla de canto gregoriano y bases electrónicas.

Este sábado, desde las siete de la tarde hasta la una de la madrugada, ha vuelto una nueva edición de 'La Nit dels Museus', una cita ya consolidada en la agenda cultural del área metropolitana de Barcelona. En esta ocasión, 94 espacios han abierto sus puertas de manera gratuita al público, con un programa que combina visitas libres y una extensa lista de actividades especiales.

La Nit dels Museus, en el Macba de Barcelona, el 16 de mayo de 2026 / Nico Tomás / ACN / ACN

En esta nueva edición se han incorporado equipamientos como el Gran Hotel Barcino, el Centro Cultural La Bòbila, La Florida 6.0, el Centro de Interpretación del Castillo de Montjuïc, la Casa del Agua y Fabra i Coats. Otro de los protagonistas ha sido el Monasterio de Pedralbes, que este año celebra 700 años de historia.

La montaña de Montjuïc, con once equipamientos abiertos, ha sido uno de los grandes focos de la noche, mientras que L'Hospitalet de Llobregat ha reforzado su presencia. La celebración también ha llegado a Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet y Sant Joan Despí.

Actividades para todos los públicos

La directora de Museos del ICUB destaca que, “más allá de las puertas abiertas para conocer las colecciones y las exposiciones temporales y permanentes de todos estos espacios, también se han programado un montón de actividades, conciertos, obras de teatro, talleres, etc., para el disfrute de todo tipo de público”. Y añade: “Cualquier segmento puede encontrar una actividad de su interés”.

Torras ha subrayado que este año también han querido poner el foco en programar para el público más joven, con una treintena de actividades especialmente dirigidas a ellos. “Queremos atraer a este público que normalmente no es usuario y que no visita tanto nuestros centros”, ha dicho.

Día Internacional de los Museos

La 'Nit dels Museus' coincide con la celebración del Día Internacional de los Museos, que este año ha contado con más de 200 actividades especiales en toda Cataluña. El programa ha incluido visitas guiadas, talleres, actividades familiares, conciertos y espectáculos.

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Como cada año, con motivo del día internacional, el Departament de Cultura ha publicado los principales indicadores del sistema museístico catalán correspondientes a 2025. Según los datos del Observatorio de Públicos del Patrimonio Cultural de Cataluña, los 239 museos registrados y colecciones analizados recibieron 20 millones de visitantes.