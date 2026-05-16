Confirmado por el BOE: llegan las nuevas monedas de plata de Mortadelo y Filemón (y así las puedes conseguir)

Mortadelo y Filemón representan la cumbre del cómic español. Con una influencia similar a la de Astérix y Obélix en Francia, han sido un pilar fundamental en la lectura de varias generaciones de niños y adultos. Más allá, su importancia radica en ser un fenómeno que ha definido el humor gráfico durante décadas. Tanto es así, que el Ministerio de Economía ha dado luz verde a la acuñación de una nueva serie de monedas conmemorativas para celebrar el 90º aniversario de su creador.

Según el artículo 4.1. del Real Decreto 410/2024 del Boletín Oficial del Estado, este año se homenajeará "el 90.º aniversario del nacimiento de Francisco Ibáñez Talavera (Barcelona, 15 de marzo de 1936-Barcelona, 15 de julio de 2023), uno de los historietistas más emblemáticos de España, perteneciente a la Escuela Bruguera y creador de series y personajes icónicos como Mortadelo y Filemón, 13, Rue del Percebe, Rompetechos, El botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, y La familia Trapisonda".

Nueve monedas

La colección, que saldrá al mercado en el segundo cuatrimestre de 2026, constará de nueve piezas fabricadas en cobre recubierto de plata de 999 milésimas. Ocho de ellas se dedicarán a algunos de los personajes de Ibáñez, mientras que en una aparecerá un autorretrato del autor con su firma y nombre. Pese a que el valor facial de cada moneda sea de 1,5 euros, al ser piezas de colección, con una tirada limitada de 10.000 unidades, su precio de venta oficial será de 23,97 euros por unidad.

El coste puede parecer elevado. No obstante, los precedentes demuestran que este tipo de monedas son muy cotizadas: en 2021, con motivo del 85º aniversario de Ibáñez, se lanzó una serie similar de 20 piezas que se agotó casi de inmediato. Aquellas salieron con un precio de entre 12 y 15 euros y hoy se mueven en el mercado con un precio de reventa de entre 20 y 45 euros por unidad. Todo apunta a que este año seguirá el mismo camino y las monedas de Mortadelo volverán a triunfar.

¿Cómo conseguirlas?

Cuando se anuncien las fechas de lanzamiento, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) habilitará tres vías de compra para todos aquellos interesados en hacerse con un trozo de historia: la vía online, a través de la web oficial de la institución; la vía presencial, en la tienda física de la FNMT (en la calle Jorge Juan, 106, de Madrid); y las numismáticas, a través de las tiendas oficiales que suelen gestionar las reservas de los clientes de la FNMT.

Más que una operación numismática para los coleccionistas, volver a convertir a estos personajes en moneda oficial significa elevarlos a un rango de símbolo colectivo, reconociendo tanto sus aventuras como su genialidad y las absurdas contradicciones de la sociedad española. Como afirma Raúl Díaz, un usuario de X, "cada día estamos más cerca de los Mortadelo y Petromortadelos de curso legal".