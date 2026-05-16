Así es ‘Fantàstix’, la nueva experiencia inmersiva de Super 3 en Sagrada Família que abrirá sus puertas el 22 de mayo

La nueva experiencia del Super 3 abre sus puertas en Barcelona. ‘Fantàstix: la fàbrica de la imaginació’ es una exposición inmersiva centrada en el universo del SX3 y elementos de la cultura e historias populares.

El espacio abrirá sus puertas al público el 22 de mayo -un mes más tarde de lo previsto inicialmente-. El local, que era un antiguo parking en la calle Roselló (en el número 485) tiene unas dimensiones de 2.000 metros cuadrados divididos en dos plantas: en el primer nivel se encuentra la experiencia inmersiva y, en el superior, la zona de cafetería, teatro, tienda y un espacio para talleres y actividades lúdicas.

Durante el primer mes y medio de su apertura, el centro estará abierto únicamente por las tardes, en horario de 17 h a 20 h. En cambio, a partir de julio se podrá acceder de 9 h a 21 h, en este sentido, a partir de septiembre, se espera alojar actividades para escuelas y centros educativos durante la franja matinal y enfocarlo a las familias por las tardes. Antes de la apertura oficial, algunos niños podrán disfrutar de la experiencia durante los días 16 y 17 de mayo, como resultado de un sorteo entre los miembros del Club Super 3.

Nada más entrar en la experiencia, la presentadora del programa Info K informa de una gran desgracia mundial: “La pérdida de la imaginación”. Los niños deberán ayudar a recuperarla. / EPC

El precio de la experiencia es de 11 euros para los menores de 14 años -aunque se reduce a nueve euros en el caso de aquellos que tengan el carné de Súper-. La entrada general para adultos es de 17 euros o 14 en el caso de los mayores de 65 años. Los menores de un año tienen acceso gratuito al centro.

El espacio está ambientado y decorado con una estética diseñada para los fans del formato infantil y hace un recorrido por la historia del canal. Así, en el pasillo que guía hacia la experiencia, los asistentes pasan por diversos espacios en los que pueden hacerse fotos con los diferentes personajes del canal infantil, desde Tomàtic hasta los protagonistas de ‘Beta’, pasando por la ‘Família dels Súpers’.

La pérdida de la imaginación

Nada más entrar en la experiencia, la presentadora del programa Info K informa de una gran desgracia mundial: “La pérdida de la imaginación”. Los niños deberán ayudar a recuperarla atrapando a ‘Avorribots’ con un farolillo, acompañados de los ‘Imaginets’, que van indicando el trayecto y las actividades que deben completar. Así, los niños pasarán por distintas salas como ‘La panxa del bou’, en referencia al cuento de ‘Pulgarcito’, o los dragones salidos de la leyenda de Sant Jordi.

Escalar un rocódromo, ejercicios de puntería y un trayecto en ferry interactivo; estos son algunos de los elementos que conforman el trayecto para conseguir el objetivo final: recuperar la imaginación.

Una “apuesta estratégica” de la plataforma

La experiencia nace como una iniciativa para impulsar la cultura catalana y sus referentes en el mundo infantil y se suma a los actos nacidos por el 35º aniversario de la creación del Super 3. “Es una apuesta estratégica por la presencialidad y la experiencia”, asegura Rosa Romà, directora del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Además, se enfoca el espacio como una experiencia que permite dar lugar a celebraciones y actividades de todo tipo, desde fiestas de cumpleaños hasta talleres escolares. En esta línea, por un lado, el teatro, con un aforo de 161 personas, se inaugurará en octubre con una programación propia. Por otro lado, se prevé realizar talleres para los menores: “Queremos buscar una propuesta educativa para las escuelas”, detalla Eudald Tomasa, director de Grupo Transversal.