El transgresor Shintaro Kago, maestro del 'ero-guro': "Son tabú, pero la sangre, la violencia, lo grotesco... nos atraen"

Hay que saber dónde se mete uno cuando abre cualquier cómic del japonés Shintaro Kago (Tokio, 1969). Si se atreven, aparquen prejuicios y estén dispuestos a dejarse incomodar. Radical y rompedor, sus obras no dejan indiferente. O gustan, o no. O fascinan o incomodan. Y siempre 'salpican': vísceras, sangre, excrementos... son señas de identidad de este maestro del ‘ero-guro’ (erótico y grotesco), un género para adultos en el que el ‘mangaka’ llleva cuatro décadas experimentando con el horror, el surrealismo, el humor negro, la violencia, el sexo, las mutilaciones, la muerte, las perversiones… en historias que transitan por la ciencia ficción y la distopía.

"Hay que evitar los misiles nucleares, los de todos los países"

Invitado destacado de este Cómic Barcelona, no extraña que desde que en su anterior visita al Salón del Manga, en 2013, Kago descubriera la figura del ‘caganer’ de los pesebres catalanes, no deje de coleccionarlos. Justo tras aterrizar en la capital catalana fue a comprar unos cuantos más –"de políticos"-, confiesa durante la entrevista. Adivinen: pues uno de Trump y otro de Xi Jinping, revela, sin entrar en detalles de la actualidad sobre los líderes estadounidense y chino.

Muestra de la obra de Shintaro Kago. / Shintaro Kago

El autor de obras en las antípodas de Dragon Ball como ‘El Palacio del Infinito’, ‘Ciudad Parásito’, ‘Tract’ (Moztros) o la difícil de encontrar ‘Reproducción por mitosis’, siempre repite, entrevista tras entrevista la temprana influencia de los Monthy Pyton en su propio humor negro y absurdo, que también lo hay. Y, aunque siempre parco en palabras, entra en materia. "Los temas tabú que salen en mis libros son algo universal, siempre nos han dicho que no podemos disfrutar con ellos pero inconscientemente nos atraen", opina el japonés, que asegura no tener pesadillas y al que no le importaría ver una autopsia si le dejaran, añade. "Pongo el foco en temas que no son ‘mainstream’, lo erótico, la sangre, lo grotesco, la violencia… Me gusta ir a la contra. Nunca dibujo algo que no me gusta". Y, ¿le gusta provocar al lector? "Quiero que se den cuenta de que existen otras perspectivas, que igual lo que creían correcto no lo es".

Muestra de la obra de Shintaro Kago. / Shintaro Kago

Se toma su tiempo para pensar al interrogarle sobre si se pone algún límite, por inmoral o extremo, al dibujar. "Pregunta difícil. No sé si debería decir que no me pongo límites. Simplemente, si hay cosas que no quiero dibujar, no las dibujo. Quizá tengo más cuidado con los temas religiosos, porque cada persona cree algo diferente e intento respetar esas creencias".

Muestra de la obra de Shintaro Kago. / Shintaro Kago

En ‘Ciudad Parásito’, un personaje dice que un día el mundo desaparecerá y se habla de Apocalipsis. ¿Tal como está todo, cree que vamos hacia el fin del mundo? Y vuelve a reflexionar la concisa respuesta. "Tengo claro que hay que evitar los misiles nucleares, los de todos los países". Los miedos de Kago, padre de una adolescente, se concentran, añade, "en la seguridad de mi hija". Y, ahora que él se va "haciendo mayor", agrega, le preocupa la salud de su cuerpo. Pero en lo que no pierde un segundo es en agobiarse por la inteligencia artificial. "A mucha gente le preocupa perder el trabajo por la IA, pero no es mi caso", zanja.