El hongkonés Pen So narra la memoria y el estrés de su ciudad en 'See You In Memories'

Una historia intimista y delicada se refugia en 'See You In Memories' (Planeta Cómic), un libro-objeto o, si se prefiere, un artefacto literario: un estuche en formato apaisado, con dos álbumes. Uno es el cómic en sí, ambientado en un universo paralelo donde desaparece durante tres años la joven protagonista. El otro es un misterioso cuaderno de dibujos de calles de Hong Kong desiertas de seres humanos, el mismo que en la historieta ella lleva en sus manos al reaparecer inconsciente en la calle.

"Me gusta dibujar mi ciudad", explica el hongkonés Pen So, invitado del Cómic Barcelona, sobre esta obra que nada tiene que ver con el manga, a pesar de haber ganado un premio del Japan International Manga 2022. "Por eso ese cuaderno de dibujo. Pero solo con él no podía contar una historia. De ahí el cómic, donde el cuaderno de dibujo que lo acompaña forma parte de la historia que cuento. Mi profesor de dibujo me decía que es muy importante que al dibujar comuniques algo. Aquí quería que los lectores tuvieran la misma experiencia que la protagonista al encontrar el cuaderno".

Página de 'See you in memories'. / Pen So

El cómic, que destila una historia de amor, habla de la memoria. "Nuestra vida está llena de recuerdos. Son nuestros, recordamos sensaciones, si estábamos felices o tristes… y nos ayudan a mejorar, a corregir cosas del pasado", opina. Y, en el caso de 'See You In Memories', avisa, ayuda a preservar con sus dibujos un Hong Kong que está desapareciendo. "La ciudad está cambiando muy rápido, empecé a ver cómo lugares o edificios antiguos que dibujaba en mi cuaderno eran sustituidos por bloques de pisos. Algunos de esos cambios me duelen, porque ves cómo barrios como la Ciudad Amurallada de Kowloon, con mucha cultura e historia, se pierden. Ahora en su lugar solo queda un parque. Y los jóvenes de hoy solo pueden conocerlo a través de fotos, dibujos, series o películas, como ‘El ocaso de los guerreros: Amurallados’ (2024)".

Pandemia y huir de la ciudad

"El día a día de la gente en Hong Kong, trabajando, estudiando… es estresante, hay mucho nerviosismo… por eso imaginé un lugar muy distinto, muy tranquilo, sin la presión de la gente, un lugar donde descansar de mi ciudad y olvidar por un tiempo ese ritmo, alejarme del estrés", confiesa Pen So sobre el universo paralelo del libro. Admite que también mucho tuvo que ver la pandemia de covid en esa atmósfera de calles solitarias y en la búsqueda de refugio. Lo dibujó entre 2021 y 2022, "cuando aún vivíamos en aquel nivel de emoción y presión".

Página de 'See you in memories'. / Pen So

Se refleja Pen So en la protagonista, una joven cantautora que sucumbe a la presión y las críticas de las redes sociales. "Todos creo que hoy somos sensibles y tenemos miedo a los comentarios malos, a las críticas en internet. Pero pese a ello, hay que seguir con nuestra vida y hacer lo que nos gusta, seguir nuestros sueños y ser uno mismo". Por eso el libro reivindica, añade, "la importancia de crear".

Página de 'See you in memories'. / Pen So

Revela el dibujante su fascinación por "el surrealismo" de Dalí, del que ha publicado un libro que espera que Planeta Cómic también edite en España. "Él también creó un universo propio en el que creo que quería encontrarse a sí mismo".