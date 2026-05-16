'Amazomania', el documental reivindicativo de Nathan Grossman, gana el Premio a la Mejor Película del DocsBarcelona 2026

El DocsBarcelona ha otorgado este sábado los galardones de su 29ª edición en una gala en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), después de reunir a más de 12.300 espectadores en las salas y actividades paralelas, un 12% más respecto al año pasado, según el balance provisional.

“Este año hemos querido que el DocsBarcelona fuera, aún más, un festival arraigado en la ciudad. Creemos que este es el único futuro posible: generar espacios de diálogo con Barcelona donde encontrarnos y convertirnos en un evento hecho desde la ciudad y para la ciudad”, destaca Maria Colomer, codirectora artística y responsable de programación.

El Jurado Oficial del festival ha concedido el Premio a la Mejor Película a 'Amazomania', documental que revisita la expedición de 1996 al Amazonas para filmar a la tribu aislada de los Korubo y que cuestiona el legado colonial y las consecuencias humanas del denominado “descubrimiento”.

La película está dirigida por el sueco Nathan Grossman, reconocido internacionalmente por una trayectoria centrada en cuestiones sociales y medioambientales. Comenzó su carrera como fotógrafo para Rolling Stone y dio el salto al cine con el corto viral The Toaster Challenge, sobre el consumo de energía humana. En su primer largometraje, 'I Am Greta', siguió a Greta Thunberg desde el primer día de su huelga escolar hasta la fama mundial y fue galardonado con el Critic’s Choice y el Emmy.

El mismo jurado también ha otorgado una Mención especial a 'Das Deutsche Volk', una obra que reconstruye el ataque racista de Hanau, en Alemania, a través del testimonio de supervivientes y familiares de las víctimas, exponiendo el racismo estructural en la Europa contemporánea. El documental está dirigido por Marcin Wierzchowski, cineasta establecido entre Frankfurt y Varsovia y autor del multipremiado Hanau – Eine Nacht und ihre Folgen.

'The Travelers', la mejor catalana

El Premio a la Mejor Película Catalana - XAL es para 'The Travelers', una película que acompaña a un grupo de migrantes en la frontera entre Marruecos y España mientras esperan el momento de cruzar hacia Europa, convirtiendo la cámara en una herramienta de supervivencia y esperanza compartida. Está dirigida por David Bingong, que rodó la película durante su propio viaje migratorio.

La Mención especial del Jurado Docs&Cat ha recaído en 'Bèstia,' retrato de tres cazadores de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinidad rural y las contradicciones entre tradición y mirada contemporánea. El documental es la ópera prima de Helena Garza, autora vinculada a la no ficción y a la investigación antropológica.

'Corren las liebres' ha sido la producción mejor valorada por los espectadores de esta edición del 'DocsBarcelona', que le han concedido el Premio del Público – Moritz. Sigue la historia de Noa, una mujer trans gitana que, tras salir de prisión, lucha por recuperar la custodia de sus hijos mientras afronta la exclusión social y residencial en Barcelona. El Jurado 3Cat también ha reconocido esta producción con el Premio 3Cat. La directora Lorena Ros es una documentalista y periodista galardonada con varios premios World Press Photo.

Más de 2.400 asistentes al DocsBarcelona Pro

DocsBarcelona Pro, su espacio profesional, se ha consolidado como un punto de encuentro clave del sector documental, congregando a más de 700 acreditados y otorgando una quincena de premios por valor de 66.000 euros. Un total de 62 proyectos en desarrollo de más de 35 países y más de 2.400 asistentes han participado en una edición que también ha reunido a grandes plataformas invitadas como ARTE, que ha presentado su plan de expansión paneuropeo para los próximos años, con la creación del nuevo canal ARTE España.

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