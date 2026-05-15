Tres generaciones a la paciente espera de linces y chochines en 'Whispers in the Woods': "Mirar con calma lo que tenemos delante nos lleva a querer protegerlo"

Nubes de bruma espesa inundan los bosques ondulados de los Vosgos. Ulula el mochuelo boreal y una melodía coral, simple pero envolvente, compuesta por Hildur Guðnadóttir, llena el espacio sonoro. La cámara –una cámara fotográfica en modo vídeo– apenas se mueve. Pero las imágenes se suceden lentamente hasta revelar la vida secreta de un hábitat salvaje y amenazado. Este arranque tan contemplativo es el punto de partida de 'Whispers in the Woods', la última película de Vincent Munier, estrenada estos días en el festival DocsBarcelona. El filme, "poético, pero también político", construye una historia de amor por la naturaleza que empieza y termina a pocos kilómetros de su casa y que aúna, del abuelo al nieto, a tres generaciones de naturalistas.

"Mientras se oiga al pájaro más pequeño, todavía hay vida en el bosque" Vincent Munier — Fotógrafo y cineasta

"Es un homenaje a mi padre, Michel, que me lo enseño todo, y a mi hijo, Simon, que a los 12 años aún conserva la capacidad de maravillarse ante historias de urogallos y linces", explica el prestigioso fotógrafo, que entró en el circuito mediático gracias a 'El leopardo de las nieves'. En aquel documental, Munier guiaba al escritor Sylvain Tesson por el Tíbet, acompañado de la música de Nick Cave y Warren Ellis, en busca del esquivo felino. Ahora, ha optado por abandonar los viajes lejanos y centrarse en "lo más cercano", pero manteniendo la enigmática música de Ellis para casi toda la banda sonora.

Una de las escenas iniciales de la película. / Paprika Films / DocsBarcelona

"Después de la 'pantera', no cogí un avión durante cinco años", asegura el artista en conversación con EL PERIÓDICO. "Dejé de viajar y pensé que tenía que hacer algo más íntimo sobre mi hogar, donde nunca he dejado de filmar", detalla. "Por una parte, era más difícil de afrontar porque no había especies tan emblemáticas, pero a la vez, era mucho más profundo y personal porque cuenta toda mi historia e implica aparte de mi familia", admite. El frágil canto de los Vosgos le ha servido para demostrar que no hace falta "ir al otro lado del mundo" para quedar "asombrado".

El arte de la espera

La película no es el típico documental de fauna salvaje. De hecho, según Munier, es todo lo contrario a la cultura de los 'reels': pese a contener escenas de "puro lirismo", los animales cuestan de encontrar y no acaparan las imágenes de forma constante, aunque sí el sonido. "Si los avistamientos se encadenaran uno tras otro, mentiría a la gente: esta no es la realidad, sino una visión sensacionalista que se repite muy a menudo", resume el autor. "El arte de la paciencia y la espera es imprescindible para lograr observar a un ejemplar de lince o a un búho e intento transmitir la idea de que en la naturaleza no todo está disponible gratis y sin esfuerzo", sostiene.

Un ciervo, en un fotograma del documental. / Paprika Films / DocsBarcelona

Sin embargo, tras las largas noches de aire frío y té caliente, los animales hacen acto de presencia y protagonizan los instantes más emocionantes del largometraje. Desde el diminuto chochín al imponente ciervo, van apareciendo uno tras otro en todas las formas: en primer plano, a lo lejos, desdibujados por la niebla entre arbustos y en pleno vuelo, recortados contra el cielo. La fórmula es tan cautivadora que, en Francia, el filme ya ha reunido a más de 1,4 millones de espectadores. "Es una cifra enorme y esperanzadora: quiere decir que no estamos solos y que esta mirada al mundo natural aún es importante para mucha gente, entre la que hay muchos niños, que son quienes tiene que cambiar las cosas".

El hijo y el padre de Vincent Munier, en un momento del filme. / Paprika Films / DocsBarcelona

Además de este mensaje de luz —“mientras se oiga al pájaro más pequeño, todavía hay vida en este bosque”—, la película muestra cómo, en apenas unas décadas, el urogallo, una especie emblemática de los bosques europeos, se extinguió de los Vosgos. Simon ya no puede contemplar cerca de su casa un ave que Michel vio desaparecer de la zona. Esta razón, hijo, padre y abuelo viajan hasta Noruega: para que el pequeño pueda presenciar el ritual de apareamiento de este pájaro prehistórico.

Políticas amenazadas

"Mirar con calma lo que tenemos delante nos lleva a querer protegerlo", defiende Munier. En esta convicción late también la herencia de su padre, Michel, "ecologista militante" y primer maestro. El cineasta ha seguido su estela, pero desde el mundo del arte. "Si consigo unir la belleza, la estética, la poesía y lo que vivo sobre el terreno en una obra cinematográfica, quizá logro llegar a la gente y despertar algo en sus mentes".

Su gran tristeza, confiesa, es que el ser humano haya dejado de sentirse parte de la naturaleza y mire todo lo no humano como "algo secundario", en un contexto de pérdida de biodiversidad cada vez más visible. "Estoy asustado porque las políticas ambientales retroceden en Europa: no es solo una cuestión de especies como el lobo, me preocupan los pájaros, los insectos y las consecuencias que la agricultura y la ganadería intensiva tienen sobre los ecosistemas.

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Munier, durante la presentación del documental en Barcelona. / Xavi Caparrós

"Cerca de su casa, había un pequeño aserradero se ha transformado en monstruo que se come todo el bosque", ejemplifica. Y el resultado, afirma, es "devastador": "Hay primaveras en las que, en aquellos terrenos, ya no se oye cantar a ningún pájaro, son masas forestales pero parecen como campos de maíz". Frente a ese modelo, 'Whispers in the Woods' propone una forma de resistencia silenciosa y relajante que no establece jerarquías entre especies: "El zorro no es menos importante que un insecto imperceptible". Además, Munier no se resigna a hablar solo de muerte. Prefiere reivindicar la solidaridad, la empatía y la belleza. "Hay que continuar pase lo que pase", zanja.