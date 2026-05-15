Todos los libros de la saga 'Trainspotting', que regresa con 'Hombres enamorados': nunca unos tíos chungos fueron tan magnéticos

Parece mentira que el decadente distrito portuario de Edimburgo de finales de los años 80 inspirara la canción 'Sunshine on Leith' y, a la vez, la pandilla de la saga literaria iniciada con 'Trainspotting'. Mientras The Proclaimers utilizan la figura del sol sobre Leith como símbolo de que el amor lo puede todo y hace que la vida valga la pena, aunque también puede interpretarse la canción en clave de alabanza divina, el desindustrializado Leith de Irvine Welsh, cortesía de Margaret Thatcher, es todo roña, desesperanza, subsidios, buscarse la vida y adicciones, a la priva los puretas y también a todas las drogas ilegales a mano los jóvenes, con predilección por la heroína.

Irvine Welsh, en Barcelona, en 2018 / Ferran Nadeu

En un cruce entre realidad y ficción, no costaría imaginar a los hermanos gemelos Charlie y Craig Reid, esto es, The Proclaimers, como víctimas cotidianas de los personajes centrales de la serie narrativa de Welsh. Que tiene una nueva entrega, 'Hombres enamorados' (Anagrama). Recorremos en orden de publicación todas las novelas del ciclo.

'Trainspotting' Irvine Welsh Anagrama, 1996

La formidable presentación en sociedad de Mark Renton ('Rent Boy'), Simon Williamson ('Sick Boy'), Francis Begbie ('Franco'), Daniel Murphy ('Spud') y Rab McLaughlin ('Segundo Premio'). Rent Boy: el intelectual nihilista y pop, por algo pasó fugazmente por la universidad. Le pierden las drogas. Sick Boy: casanova, esnob, trepa, cínico y, en el futuro, proxeneta y pornógrafo. Franco: una mala bestia callejera. Conoce la cárcel y más que la conocerá. Sus 'amigos' le temen y se avegüenzan de su pinta y sus gustos, pero qué van a hacer. Spud: el bendito de Spud, un corazón bueno en medio de cabronazos. Se dedica a cometer delitos miserables y a chutarse. Segundo Premio: tiene poca relevancia en la saga, pero su alias resume la malicia de la pandilla. Se debe a que tuvo que dejar una prometedora carrera futbolística a causa del alcoholismo. A todos ellos despluma Rent Boy en un trapicheo de heroína para el que se desplazan en autobús a Londres, con la tapadera de ir a un concierto de The Pogues. La historia se sitúa a finales de los 80. Welsh declaró a este diario que fue "el primero en Gran Bretaña que escribió sobre el colapso del trabajo fijo y el nacimiento de otro mundo". O sea, la juventud de la desintegrada clase obrera se lanza a la marginalidad y las drogas. Publicada originalmente en 1993, la adaptación cinematográfica de Danny Boyle (1996) propulsó la obra a un nivel insólito de popularidad teniendo en cuenta su dureza. Pero es que también es muy divertida.

'Porno' Irvine Welsh Anagrama, 2005

Sick Boy regresa a Edimburgo y se dedica a lo que mejor sabe hacer: seducir a mujeres, en este caso para meterlas en el negocio que da título a la novela. Descubre el paradero de Renton, el judas que se la jugó en Londres, e intenta involucrarlo en el asunto. Sick Boy es chungo, sí, pero tambén carismático. Sobre esta dualidad pivotan no solo Sick Boy y la novela, sino toda la saga y sus personajes (bueno, Spud es más bien... entrañable). El encuentro entre Renton y Begby tenía que suceder. Spud va por la vida como un perro apaleado.

'Skagboys' Irvine Welsh Anagrama, 2014

Crudísima precuela de 'Trainspotting', donde salen a la luz las abolladuras que sufrieron los personajes en la infancia en complejos de vivienda social. El mundo del caballo se refleja con sordidez y detallismo asfixiantes, con Rent Boy y quienes siguen su juego a los pies de la 'Madre Superiora', el camello. Verán horrores.

'Un polvo en condiciones' Irvine Welsh Anagrama, 2018

En puridad no forma parte del ciclo 'Trainspotting', pero sí de su universo, el submundo edimburgués creado por Welsh. Protagonizada por 'Juice' Terry Lawson, taxista priápico, traficante de drogas y actor porno en películas para la web de Sick Boy, que merodea por allí dale que te pego a la cocaína. Juice ya había aparecido en 'Porno'. Contiene algunas de las escenas más grotescas y aberrantes escritas por Welsh, y eso es mucho decir, pues hablamos de un as de lo grotesco y lo aberrante. La incineración de una mujer muy obesa provoca en el crematorio un volcán que escupe bombas incendiarias de grasa.

'El artista de la cuchilla' Irvine Welsh Anagrama, 2021

'Spin-off' centrado en Frank Begbie, ahora Jim Francis, un exitoso escultor cuya obra fascina a las élites del arte contemporáneo por su ferocidad y que vive plácidamente en California con su mujer y dos hijas. No bebe ni gota de alcohol, cuida a su familia y ha dejado atrás, en prisiones y terapias, su historial de violencia ciega, que canaliza en su trabajo artístico. O eso parece. El regreso a Edimburgo para el funeral de uno de sus dos hijos previos desencadena a un vengador sádico y glacial. A Renton casi se le para el corazón de miedo cuando se encuentra a Begbie-Francis en el avión que devuelve a casa al 'artista de la cuchilla' tras su carnicería en Edimburgo. Por el dinero que le robó en el trapicheo de 'Trainspotting'.

'Señalado por la muerte' Irvine Welsh Anagrama, 2023

El encuentro final de 'El artista de la cuchilla' no dejó otra opción a Welsh, explicó el autor, que reunir al cuarteto, ya en la cincuentena, en Edimburgo. Al nuevo Begbie ya lo conocemos: la vida le sonríe y por fuera es tan zen que no quiere saber nada de la deuda de Renton, a quien tampoco le va mal como representante de 'disc-jockeys' de éxito. Lástima que la cocaína ocupe en lugar central en su frenética existencia. Sick Boy sigue dedicado al negocio de la explotación del cuerpo femenino. Spud ha hecho de la mendicidad una profesión. Un asunto de tráfico de órganos hace que el cuarteto vuelva a las andadas. Es como si su amistad y Edimburgo fueran maldiciones. Se supone que 'Señalado por la muerte' cierra la saga cronológicamente, aunque a nadie extrañaría que Welsh se lo repensara.

'Hombres enamorados' Irvine Welsh Anagrama, 2026

Se sitúa entre 'Trainspotting' y 'Porno'. Con el botín que les mangó a sus colegas en Londres, Renton intenta iniciar una nueva vida en Ámsterdam, donde se sumerge en la disipada escena de clubs y 'raves'. Sick Boy rabia cada vez que se acuerda de Renton y da el braguetazo de su vida, o eso cree. Spud está enamorado como un bobo y se dedica al choriceo, a veces en compañía de Franco, que rabia siempre, aún más de lo habitual porque no puede sacarse de la cabeza la traición de Renton. Welsh ha declarado que habrá una nueva novela situada entre 'Hombres enamorados' y 'Porno', en la que el triunfo de Sick Boy en la vida vía matrimonio con una mujer rica se esfumará y asistiremos a la transformación de Franco de psicópata en toda regla, con la ayuda de la cárcel.