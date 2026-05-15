Teresa Valero hace historia en un Cómic Barcelona que encumbra la legendaria fantasía de Esteban Maroto como Gran Premio

Y sí, el Cómic Barcelona ha hecho historia en sus galardones. Por primera vez desde 1988, en su 44ª edición una mujer ha ganado el premio a mejor obra de autoría española: Teresa Valero (Madrid, 1969), con su monumental fresco ‘noir’ de la posguerra franquista, ‘Contrapaso2: Mayores, con reparos’ (Norma), se ha impuesto a las otras cuatro finalistas. Una de ellas, la venezolana afincada en España Natalia Velarde (1994), con su potentísimo debut sobre el duelo, ‘Encías quemadas’ (Reservoir Books), se alzó como Autora revelación. No fue la única mujer en subir a un podio marcadamente femenino, pues el premio a la obra extranjera lo ha recogido la belga Alix Garin (1997), por su autobiográfico ‘Impenetrable’ (Norma) sobre el problema del vaginismo. En este marco, también ha llegado el esperado reconocimiento a una leyenda del cómic español. El dibujante Esteban Maroto, de 84 años, creador de un estilo propio y un reconocible imaginario de escenas de ciencia ficción y fantasía, es este 2026 el Gran Premio a la trayectoria.

Teresa Valero, en Barcelona, presentando 'Contrapaso 2'. / Macarena Pérez

La ceremonia de entrega ha culminado una primera jornada que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inauguraba con el anuncio de que el Gobierno declarará la edición 2027 del Comic Barcelona, la del 45º aniversario, como acontecimiento de especial interés público, para que pueda recibir ayudas de patrocinadores.

Fragmento de la portada del recopilatorio 'Espadas y brujas'. / Esteban Maroto

Maroto, convaleciente de una operación, no ha podido recoger el galardón, lo ha hecho su hija, pero sí ha enviado un vídeo de agradecimiento. Para él, que en entrevistas siempre ha dicho que sus "armas" son "un papel en blanco, un lápiz y un pincel".

Ilustraciones de 'Dax el guerrero', de Esteban Maroto. / Esteban Maroto

Maroto, nacido en Madrid en 1942 y afincado en Barcelona, ha forjado una trayectoria sustentada por ilustraciones en blanco y negro pobladas de mujeres y hombres, ambos bellos y guerreros, ambientadas en historias mitológicas, de fantasía, ciencia ficción o terror. Empezó su carrera en los 60 con series como ‘5 por infinito’ y entró en el mercado británico antes de empezar a trabajar con Josep Toutain y su agencia Selecciones Ilustradas. Bajo el paraguas del editor alumbró series legendarias como ‘Dax, el Guerrero’ en los 70 o títulos como ‘Mujeres fantásticas’. Trabajó para las estadounidenses Marvel, DC y Warren, con series como ‘Conan’, ‘Las crónicas de Atlantis’ o ‘Drácula’ o ‘Zatanna’, nunca ha dejado de trabajar. En los últimos años ha dado vida a la no menos guerrera Red Sonja, conocida como ‘la diablesa’ (Planeta Cómic) y se ha acercado a ‘Las leyendas de Sant Jorge’ o al Lovecraft de ‘Los mitos de Cthulhu’.

Viñetas de 'Contrapaso 2'. / Teresa Valero

Valero, que ya cautivó con la primera entrega de ‘Contrapaso’, ha continuado una historia de crímenes en el Madrid de los años 50 que en realidad le da pie para que sus tres protagonistas, dos periodistas de sucesos -uno veterano falangista desencantando, y otro joven- y una joven ilustradora que se rebela contra los roles que la dictadura impone a las mujeres, reflejen la sociedad bajo el franquismo. Un cómic rigurosamente documentado, que desarrolla varios hilos basados en hechos reales, como el enriquecimiento de la hermana de Franco con la especulación inmobiliaria, que contrasta la miseria y el hambre de muchos con el poder de la élite y la oligarquía franquista y sus acólitos.

Doble página de 'Encías quemadas'. / Natalia Velarde

Natalia Velarde, con ‘Encías quemadas’ desata un tsunami visual y emocional e invita al lector acompañarla en un viaje apocalíptico y fantástico por la pérdida y el duelo tras la muerte de su perro Tapón. También autobiográfica y surgida de su propia experiencia es ‘Impenetrable’, donde Alix Garin desnuda literalmente y sin tabús cómo afectó a su vida y a su relación de pareja el vaginismo, un trastorno sexual que convierte la penetración en dolor.

Página de 'Impenetrable'. / Alix Garin

El palmarés se completa con el galardón a mejor cómic infantil ha recaído en ‘¡Astrid!’ (Fandogamia), de Arkaitz González, y el de cómic juvenil, en ‘El libro endemoniado’ (Astronave), de Fernando Llor y Alicia García. El premio a la mejor traducción se lo ha llevado Montserrat Meneses por ‘El disturbio eterno’ (Reservoir Books), de Joe Sacco, mientras la votación popular ha destacado ‘Meigatas’, de Paula Cheshire (Fandogamia), y ‘Tocotó’, de Berta Pascual ha sido el mejor fancín.

Este sábado, además la dibujante Isa Feu recibirá el Premio Honorífico que otorga la Asociación de Autoras de Cómic.

Nominaciones a los Eisner

La jornada había amanecido con las nominaciones a los premios Eisner, que bendicieron a un buen número de autores españoles, algunos presentes en el salón, como Javier Rodríguez (por ‘Detective Marciano Absoluto’ y ‘Absolute Martian Manhunter’, que firma el con el también invitado estadounidense Déniz Camp), Laura Pérez (‘Nocturnos’), Marc Torices (‘Cornelius’), David López (‘FML’), Jorge Jiménez, Raúl Arnáiz y José Villarubia (‘This Ink Runs Cold’).