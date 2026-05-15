Cómic
Siete españoles nominados a los Oscar del cómic, los Premios Eisner
La valenciana Laura Pérez y el barcelonés Marc Torices compiten en la misma categoría por sus obras 'Nocturnos' y 'Cornelius', respectivamente
El artista barcelonés Marc Torices es uno de los siete artistas españoles nominados a los premios Eisner 2026, considerados los Òscar del cómic, según ha anunciado este viernes la Comic Con de San Diego.
Los artistas españoles nominados junto a Torices son: Javier Rodríguez, Laura Pérez, Jorge Jiménez, David López, Raúl Arnáiz y José Villarubia.
El dibujante y animador barcelonés Marc Torices, con larga trayectoria en fanzines, es candidato en la categoría de la 'Mejor edición estadounidense de material internacional' por su obra 'Cornelius: la alegre vida de un perro miserable', traducida por Andrea Rosenberg (Draw and Quarterly).
En esta categoría, Torices compite con la ilustradora valenciana Laura Pérez, que firma 'Nocturnos', traducido por Andrea Rosenberg (Fantagraphics).
El dibujante ovetense Javier Rodríguez, que el año pasado ganó el Premio Eisner 2025 a la 'Mejor serie limitada', este año está propuesto en cinco de las 32 categorías existentes.
En concreto, Rodríguez está nominado al 'Mejor número único' y a la 'Mejor serie limitada' por 'Absolute Martian Manhunter #1'(DC) y a la categoría de 'Mejor dibujante entintador' y 'Mejor coloración' por 'Cazador Marciano Absoluto' (DC).
Rodríguez también ha conseguido estar nominado a 'Mejor artista de portadas' por 'Cazador Marciano Absoluto', 'Batman&Robin: Año uno #7' y 'Los nuevos dioses #8' (DC).
En la categoría de 'Mejor coloración', Rodríguez compite con el dibujante José Villarrubia que vuelve a estar propuesto, esta vez por su obra 'Esta tinta se enfría'.
Villarrubia se sitúa entre los coloristas más reconocidos del mundo tras ganar los premios Harvey, Comicdom y Carlos Giménez, y contar con múltiples nominaciones a los Eisner.
El historietista canario David López ha sido designado como candidato a la 'Mejor serie continua' por 'FML', que firma junto a Kelly Sue DeConnick.
El ilustrador granadino Jorge Jiménez está nominado en la categoría a 'Mejor serie nueva' por 'Batman Vol.4', donde comparte autoría con Matt Fraction.
Finalmente, el autor madrileño Raúl Arnáiz está nominado a la 'Mejor webcómic' por su serie de fantasía 'La leyenda de Parva Terra' (Webtoon). En 2013 ganó el premio Autor Revelación en Expocómic.
Las nominaciones corresponden a obras publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y han sido elegidas por un jurado "de primer nivel" compuesto por la escritora Regine Sawyer, el bibliotecario Jerry Dear, la periodista Tiffany Babb, la minorista de cómics Katie Pryde y el académico de cómics Randy Duncan.
Los premios se entregarán en una gala que se celebrará en San Diego durante la Comic-Con la noche del 24 de julio.
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