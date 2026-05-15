Cultura cinematográfica
El rincón de Lleida que ya está en la historia del cine
Los 3 rincones más 'instagrameables' de Lleida
El espectacular pueblo de cuento a solo media hora de Lleida
¿Sabes dónde está? El lugar mágico de la provincia de Lleida que pocos conocen
Oscar Belloch
Cuando pensamos en lugares de película, muchas veces nos trasladamos de forma inconsciente hasta Hollywood, las playas del Caribe o a lugares exóticos de lo más remotos. Pero lo cierto es que, a veces, las localizaciones de las películas no necesitan ser los lugares más espectaculares del mundo para que la película sea aclamada y reconocida por el público.
Es el caso de la provincia de Lleida, donde se han rodado múltiples películas con mayor o menor éxito. Sin embargo, en los últimos años destaca un filme de la directora barcelonesa Carla Simón, que llegó a obtener el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
La película que cautivó al mundo
Este largometraje, que tan solo era el segundo de la cineasta después de la también exitosa 'Verano 1993', logró ser acogida de forma excelente por la crítica y logró posicionarse como uno de los grandes éxitos del cine español de las últimas décadas. El rodaje tuvo una duración de ocho semanas y se produjo de forma íntegra en varios municipios de la provincia, pero sobre todo en Alcarràs, un pueblo milenario de apenas 10.000 habitantes, de tradición agrícola y ganadera, que se encuentra a apenas 15 minutos en coche desde Lleida.
Sin actores profesionales
El filme trata un drama de ficción relacionado con una familia de agricultores de la zona a la que se les anuncia que su actividad melocotonera va a desaparecer por la instalación de placas solares en la misma área donde ejecutan su actividad. El reparto estuvo formando por muchos intérpretes no profesionales de la provincia, y se rodó en catalán occidental y durante la estación de cosecha del melocotón.
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
- Israel dinamita el primer Eurovisión sin España en 65 años: pasa a la final y convierte el festival en una pesadilla política
- Alba Brunet regresa a 'Sueños de libertad': 'Puede que los fans se enfaden con Fina. Vuelve muy diferente
- Muere Tania Doris, la gran vedette del Apolo que triunfó en el Paral·lel con espectáculos picantes y lentejuelas
- Eurovisión da la espalda a España en su segunda semifinal con Dinamarca y Rumanía como favoritas
- Exalumnas del Conservatori del Liceu acusan a un exprofesor de tocamientos y enviarles fotos desnudo: 'Nunca me dijo que me suspendería, pero yo tenía miedo
- La People in Red Barcelona convierte el MNAC en una gran alfombra roja solidaria con Maribel Verdú, Serrat y Carla Simón
- Un asesinato en el Camino de Santiago abre la nueva temporada de 'true crime' de Carles Porta en Movistar Plus+: 'Siempre contactamos con las familias