Inyección
El Gobierno declarará el Comic Barcelona 2027 acontecimiento de especial interés público
La edición de 2027 del salón, que conmemorará su 45 aniversario, recibirá este reconocimiento gubernamental en las próximas semanas
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este viernes que el Gobierno declarará la edición 2027 del Comic Barcelona (la de su 45 aniversario) como acontecimiento de especial interés público.
Al inaugurar Comic Barcelona en Fira de Barcelona Montjuïc, ha dicho que llevará esta declaración al Consejo de Ministros las próximas semanas, y que así se permitirá que pueda haber apoyos económicos de patrocinadores para celebrar un acontecimiento importante que el salón "se merece" en su aniversario.
Urtasun ha resaltado que el cómic es una "herramienta" que usan los jóvenes para introducirse en la lectura y que es necesario darle el máximo apoyo, y ha celebrado que las cinco finalistas a mejor obra española este año sean mujeres.
El Comic Barcelona, que ha comenzado este viernes y se prolongará hasta el domingo, contará con la presencia de 108 autores y autoras nacionales e internacionales, supondrá una apertura hacia los países asiáticos y atenderá las nuevas tendencias en el mundo del cómic.
Entre el centenar de autores y autoras que asistirán al 44 Comic Barcelona, destacan la presencia de Milo Manara, Shintaro Kago, Pen So, Deniz Camp y el editor en jefe de Marvel Comics, C. B. Cebulsky, que además de firmas y rondas de preguntas también realizarán varias actividades.
De toda España destaca la presencia del ganador del premio Eisner en 2025, el autor Javier Rodríguez, así como Ken Niimura y Paco Roca, que lideraran la convocatoria seguidos de personalidades de las redes como Andrea Compton y Hermoti.
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