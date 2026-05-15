Balance anual
La Fundació Gala-Dalí de Figueres cerró el 2025 con unos resultados positivos de 7,18 millones de euros
La institución cultural generó más de 19 millones de euros de ingresos, principalmente por la venta de entradas, y destinó 2,2 millones a nuevas adquisiciones de obras.
El 'Triangle Dalinià' atrajo menos público que el año anterior pasando del millón de visitantes del 2024 a las 945.944 personas.
Cristina Vilà Bartis
La Fundació Gala-Dalí de Figueres fue capaz de sostener el músculo y cerrar el ejercicio del 2025 con unos resultados positivos, principalmente, en el aspecto económico, ya que la institución consiguió unos excedentes de más de 7 millones de euros, en concreto, 7.180.000 euros. En contrapartida, el 'Triangle Dalinià' no pudo mantener el millón de visitantes del 2024, año del medio siglo de historia, ni las cifras del 2023, bajando levemente hasta las 945.944 personas. Cabe destacar los más de 19 millones de euros de ingresos totales generados principalmente por la venta de entradas (en un 71%), 'merchandising' (en un 16%) o derechos (en un 9%), así como haber destinado 2,2 millones a nuevas adquisiciones de obras de arte. Por otro lado, el 'Teatre-Museu Dalí', en Figueres, continúa siendo la estrella de la corona atrayendo a 710.297 visitantes. Le sigue la casa-museo de Portlligat, en Cadaqués, con 165.218 visitantes y cierra el castillo de Púbol, en La Pera, con 70.429 visitantes. A pesar del leve descenso, una encuesta realizada a 17.448 visitantes pone en evidencia el alto grado de satisfacción del público daliniano. Así, en el Teatro-Museo, el 57,62% le da la máxima puntuación y el 28,57% le da un 4. Estas cifras se sobrepasan tanto en Púbol, con un 66,29% de visitantes dándole la máxima puntuación, como en Portlligat en el que un 74,96% le otorga la excelencia.
Todos estos datos se han hecho públicos, este jueves por la mañana en el 'Círculo Ecuestre de Barcelona', durante un encuentro del presidente de la institución, Jordi Mercader, con los medios de comunicación. Mercader ha revisado un ejercicio marcado por la consolidación del modelo museístico, el refuerzo de su proyección internacional y el impulso de proyectos estratégicos en los ámbitos de la investigación, la digitalización y la experiencia de públicos. Además, durante el acto, al que también han asistido el director general, Félix Roca, la directora de los 'Museus Dalí', Montse Aguer, y la secretaria general, Isabella Kleinjung, el presidente ha asegurado que "el último ejercicio confirma la hoja de ruta de la Fundació Dalí al mismo tiempo que se emprenden nuevas iniciativas que constituyen una ampliación significativa del perímetro de actuación de la institución".
A lo largo del encuentro, Jordi Mercader ha hecho inciso en los principales proyectos puestos en marcha por la Fundació Gala-Dalí, así como los que tienen previsto poner en funcionamiento. Entre estos destacan el proyecto arquitectónico de la Casa Giralt Ventolà; adquisición de obra; la exposición 'Dalí i la moda' este otoño en Milán; el proyecto de digitalización; la 'Platform Dalí'; un programa de becas 2026; el proyecto 'Tàndem' con la Pedrera en coordinación con el Servei Educatiu y el segundo número de la revista de pensamiento Dalí News.
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