Els Catarres estrenan la canción 'Diumenge sense drama' y anuncian una nueva gira de verano

Els Catarres han estrenado este jueves por la tarde su nueva canción 'Diumenge sense drama' (Halley Records), ya disponible en las plataformas digitales. Se trata de un 'single' que busca retratar esas mañanas que se levantan diferentes, con la intuición de que algo importante está a punto de pasar, de los reencuentros esperados. A nivel sonoro, la banda se aleja de la voz como elemento individual para dar paso a un estribillo plenamente coral.

Le acompaña un videoclip, que ha sido dirigido por Lyona y rodado en las calles de Sant Pol de Mar (Maresme). En paralelo, el grupo ha anunciado su nueva gira de verano, llamada 'Gira sense DRAMA', con la que recorrerán Catalunya con más de 50 conciertos.

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El grupo recorrerá durante los próximos meses algunos de los principales escenarios del país con su directo. La gira hará parada en festivales como el Canet Rock, el Pirata Beach Festival, el Festivalot o el Lo Riu Sona, así como en poblaciones como Terrassa, Badalona, Girona, Sant Feliu de Guíxols o Roses, entre muchas otras.