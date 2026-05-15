Drake vuelve a colapsar Spotify con el lanzamiento simultáneo de tres álbumes

La plataforma de 'streaming' musical con mayor número de suscriptores a nivel mundial ha sufrido dos colapsos en tan solo cuatro días. El primero sucedió este martes día 12, cuando Spotify experimentó una caída generalizada que afectó a millones de usuarios.

La interrupción del servicio se produjo alrededor de las 18.00 horas y afectó tanto a la aplicación como a la página web.

Sin música durante horas

La más destacada fue la imposibilidad de cargar canciones, ya que la plataforma avisaba de un error en la conexión. Para los usuarios con el plan Premium, este fallo fue más leve, ya que las canciones previamente descargadas (una función solo disponible en esta suscripción) sí que se podían reproducir. Sin embargo, los consumidores del plan gratuito de Spotify no tuvieron acceso a sus listas debido a un fallo en la conectividad a Internet.

La misma plataforma anunció a través de su cuenta oficial de X: "Estamos al tanto de algunos problemas actuales con la aplicación y los estamos revisando". No fue hasta casi las 23.00 horas del mismo martes que Spotify pudo resolver esta caída y lo comunicó así: "Todo claro ahora - ¡gracias por tu paciencia con esto!".

Después de esta caída, nadie se esperaba que la plataforma pudiera volver a tener problemas. No obstante, a diferencia de la anterior, esta vez ,los fallos han sido provocados por un motivo muy concreto.

La escultura de 'Iceman' y tres LP

A mediados del pasado mes de abril, el rapero y cantante canadiense Drake anunció su nuevo álbum para la fecha de hoy día 15. Lejos de anuncios o comunicados en redes, el artista utilizó un formato muy peculiar, ya que instaló una gran escultura de hielo en pleno centro de Toronto (Canadá) haciendo referencia al nombre de su álbum: 'Iceman', es decir, 'Hombre de hielo' en español.

Poco después, la publicación de varias fotografías, entre las cuales figuraban varios números, levantó las primeras sospechas entre los fans de que podíamos estar ante un inminente 'multilanzamiento'. Finalmente, la medianoche del jueves al viernes, los casi 90 millones de oyentes mensuales de Drake han podido confirmar que, efectivamente, no se trataba de un solo álbum, sino tres: 'Iceman', 'Habibti' y 'Maid of Honour' aguardaban dentro de los principales servicios de 'streaming'. Con todo, la escucha ha sido más accidentada de lo que cabía esperar para un regreso tan esperado.

Colapso en las principales plataformas

La alta expectación que generó el cantante canadiense por los tres discos generó que plataformas como Spotify, Apple Music o Youtube Music quedasen colapsadas hasta el punto de no permitir a los usuarios reproducir ninguno de los tres álbumes. Por suerte para sus fans, el problema quedó resuelto en apenas unos minutos.

'Iceman', 'Habibti' y 'Maid of Honour' son los primeros trabajos en solitario del rapero canadiense desde su último álbum en 2023, 'For All The Dogs'. Su último lanzamiento, en cambio, no fue en solitario, ya que Drake estrenó '$ome $exy $ongs 4 U' junto con el cantante, también canadiense, PartyNextDoor, el 14 de febrero de 2025. Pocos meses después, ambos artistas anunciaron un tour por Europa durante los meses de verano, aunque sin llegar a pasar por España. Drake recorrió casi toda Europa después de seis años sin dar ningún concierto por este continente.

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De esta forma, el número uno en la lista de los Mejores Artistas de R&B y Hip-Hop del Siglo XXI de Billboard ha regalado a sus oyentes casi tres horas de nuevas canciones, ahora sí, ininterrumpidas.