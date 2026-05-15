¿Quién disparó la fotografía de la 'niña del Napalm'? Netflix se enfrenta a una demanda por difamación

¿Quién es el autor de la famosa imagen de la "Niña del Napalm"? El tribunal de Tarascon examinará en 2027 la demanda por difamación interpuesta por el fotógrafo de Associated Press, Nick Ut, contra Netflix y su documental "The Stringer", que atribuye la imagen a un periodista independiente.

El viernes, el tribunal fijó el calendario de las próximas audiencias del caso, que se celebrarán en febrero y marzo de 2027. Tomada el 8 de junio de 1972, esta fotografía, que muestra a una niña vietnamita corriendo desnuda por una carretera tras un bombardeo con napalm en Trang Bang, Vietnam del Sur, se viralizó y se convirtió en uno de los símbolos de los horrores de aquella guerra.

La fotografía en blanco y negro le valió al entonces joven fotoperiodista vietnamita-estadounidense Nick Ut, de 22 años, un Premio Pulitzer y un premio World Press Photo en 1973.

Sin embargo, el estreno en enero de 2025 del documental *The Stringer*, dirigido por Bao Nguyen y producido por la Fundación VII, puso en duda la autoría de esta fotografía.

En la película, varios testigos presentes durante el atentado afirman que la fotografía fue tomada por el periodista independiente vietnamita Nguyen Thanh Nghe, antes de ser vendida a Associated Press.

Según el documental, que localizó a este corresponsal, la agencia prefirió atribuir la foto a Nick Ut, uno de sus empleados que también presenció los hechos.

Una investigación de la ONG francesa INDEX también sugiere que la ubicación de Nick Ut en relación con su relato y la cámara que utilizó no coinciden con los detalles conocidos de la fotografía. El documental también alega que el papel de Nick Ut en el rescate de la niña fotografiada, Kim Phuc, fue exagerado.

El fotógrafo, cuya fama se basa en gran medida en esta imagen, niega rotundamente estas acusaciones y reafirmó en Facebook en enero de 2025 que era el único autor.

Ha demandado a la productora VII Foundation, con sede en Arles, ante un tribunal francés por 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios y 20.000 euros en costas judiciales, según el New York Times.

El tribunal fijó un depósito de 6.000 euros, a pagar en un plazo de dos meses. El abogado de Netflix, el Sr. Bouffier, declinó hacer declaraciones a la AFP.

En mayo de 2025, World Press Photo suspendió la atribución oficial de la imagen a Nick Ut. La AP, por su parte, afirmó, tras realizar una investigación interna, que seguiría dando crédito a Nick Ut, aunque reconoció que "es imposible probar exactamente lo que ocurrió ese día, en la carretera o en la oficina, hace más de cincuenta años".